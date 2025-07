Esporte Sport Recife é o único clube das quatro divisões a não vencer no Campeonato Brasileiro em 2025

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

O Sport deixou escapar, mais uma vez, a chance de conquistar sua primeira vitória no campeonato. Foto: Paulo Paiva/Sport

O Sport Club do Recife (PE) é o único entre os 124 clubes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro que ainda não venceu. O Leão acumula 15 jogos sem vitórias na Série A, marca negativa que o fez ter a pior largada da história da competição.

O time rubro-negro estava “empatado” com o Penedense, de Alagoas, que venceu neste domingo, na última rodada da Série D, o Barcelona de Ilhéus, por 1 a 0. O time alagoano despede-se do Brasileiro com apenas oito pontos conquistados em 14 jogos.

No caso do Sport, a pontuação é menor. São cinco pontos conquistados apenas de empates nas 15 partidas disputadas, com o time afundado na lanterna. O Leão figura no top-3 dos clubes que mais demoraram para vencer uma partida no Brasileiro de pontos corridos (desde 2003).

1. Chapecoense (2021): não venceu nos primeiros 19 jogos (7 empates e 12 derrotas). Terminou em 20º lugar (rebaixada);

2. Avaí (2019): não venceu nos primeiros 16 jogos (7 empates e 9 derrotas). Terminou em 20º lugar (rebaixado);

3. Sport (2025): não venceu nos primeiros 15 jogos (5 empates e 10 derrotas). Campanha em andamento.

O feito dramático do Penedense, além de mexer diretamente com a tabela da Série D, escancarou a fragilidade do momento vivido pelo tradicional rubro-negro pernambucano. Com elenco experiente, boa estrutura e uma das torcidas mais apaixonadas do país, o Sport coleciona atuações apagadas, resultados desanimadores e uma série de tropeços que desenham uma campanha desastrosa.

Na última rodada, a equipe chegou a flertar com a primeira vitória: abriu 2 a 0 contra o Santos, jogando em casa, com a torcida lotando a Ilha do Retiro e contou ainda com um jogador a mais durante toda a etapa final — vantagem conquistada após expulsão de um atleta santista.

Tudo indicava que os três pontos finalmente viriam, mas os pernambucanos não conseguiram sustentar o resultado. O Santos reagiu com dois gols, o último deles aos 43 minutos do segundo tempo, levando ao chão qualquer expectativa rubro-negra.

Com 15 jogos disputados e nenhum triunfo até aqui, o Sport soma apenas 5 pontos — fruto de cinco empates, três deles como visitante e dois na Ilha do Retiro. Os números não só são preocupantes, como ajudam a explicar o sentimento cada vez mais predominante entre os torcedores: o de desesperança.

A tensão já extrapola os muros do clube. Torcidas organizadas têm cobrado ações mais incisivas da diretoria, enquanto a comissão técnica luta para encontrar soluções dentro de um elenco que, embora experiente, parece sem reação. Jogadores importantes não têm conseguido render, e a instabilidade emocional do grupo fica evidente a cada rodada.

