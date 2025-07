Esporte Tênis: João Fonseca perde na estreia e dá adeus ao Masters 1000 de Toronto

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











As parciais foram de 7/6 (5) e 6/4, com a partida durando 1h33min. Foto: Divulgação/@NBOtoronto As parciais foram de 7/6 (5) e 6/4, com a partida durando 1h33min. (Foto: Divulgação/@NBOtoronto) Foto: Divulgação/@NBOtoronto

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O tenista João Fonseca teve uma partida para esquecer nesta segunda-feira (28). Com uma atuação bem abaixo de seu nível, o brasileiro de 18 anos, 49º do ranking da ATP, perdeu para o australiano Tristan Schoolkate, número 103 do mundo, por 2 sets a 0 e se despediu logo na estreia do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. As parciais foram de 7/6 (5) e 6/4, com a partida durando 1h33min.

Na próxima rodada do torneio, o algoz de Fonseca vai encarar o italiano Matteo Arnaldi, 32º cabeça de chave.

“Estou muito feliz com o resultado. Joguei bem e deixei a partida perigosa para o João. Ele é muito novo, mas já está estabilizado no circuito”, comentou o australiano.

O jogo

Logo no primeiro game de saque, o brasileiro precisou salvar um break point. Fonseca teve dificuldades nas devoluções e demorou a se adaptar à alta velocidade da quadra de Toronto. Por mais que tenha melhorado no serviço, não chegou a nenhuma chance de quebra. Assim, o set inicial foi para o tie-break.

No game de desempate, Fonseca seguiu sem respostas ao saque de Schoolkate, e dois erros do brasileiro no serviço foram suficientes para definir a vitória do australiano: 7/6 (5).

Mesmo atrás no placar e com a necessidade de se encontrar na partida, Fonseca voltou para o segundo set abusando das falhas. Schoolkate quebrou o saque do brasileiro no terceiro game e ficou com o caminho livre para fechar o jogo. Confiante e sem sofrer no serviço, o australiano fez 6 a 4 na parcial e venceu por 2 a 0 (7/6 e 6/4), em 1h33min.

Próximos passos

Esse foi o primeiro confronto entre Fonseca e Schoolkate, que veio do qualifying. O jogo estava inicialmente marcado para domingo (27), mas precisou ser transferido porque a chuva atrasou a programação de Toronto. A derrota fará com que o brasileiro perca posições no ranking da ATP (aparece como 52º na atualização em tempo real). O australiano, por sua vez, nunca tinha ganhado de um top 50.

Com o italiano Arnaldi, número 41 do mundo, como próximo adversário, Schoolkate ainda poderá enfrentar o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave um do Masters 1000, na terceira rodada. A competição teve um alto número de desistências, e alguns dos principais nomes do circuito não entrarão em quadra no Canadá, como Jannik Sinner (1º do ranking da ATP), Carlos Alcaraz (2º) e Novak Djokovic (6º).

A participação em Toronto foi a sexta de Fonseca em torneios de nível Masters 1000 – os mais importantes depois dos Grand Slams. A melhor campanha até agora veio em Miami, em março, quando o brasileiro perdeu para Alex de Minaur na terceira rodada.

Após a eliminação no Canadá, João Fonseca disputará o Masters 1000 de Cincinatti, nos Estados Unidos, que começará em 5 de agosto. O compromisso seguinte já será o US Open, último Grand Slam da temporada, entre 24 de agosto e 7 de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tenis-joao-fonseca-perde-na-estreia-e-da-adeus-ao-masters-1000-de-toronto/

Tênis: João Fonseca perde na estreia e dá adeus ao Masters 1000 de Toronto

2025-07-28