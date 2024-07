Grêmio CBF confirma local, data e horário para jogo de volta entre Grêmio e Operário-PR pela Copa do Brasil

6 de julho de 2024

Duelo foi adiado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul durante o mês de maio Foto: Dido/Grêmio FBPA Duelo foi adiado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul durante o mês de maio (Foto: Dido/Grêmio FBPA) Foto: Dido/Grêmio FBPA

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou, nesta sexta-feira (05), o local, a data e o horário para o duelo entre Grêmio e Operário-PR, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta ocorrerá no dia 14 de julho, às 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

A partida estava marcada para o dia 13, porém, como Inter e Juventude também jogam em Caxias pela competição, a CBF vetou a realização dos dois jogos no mesmo dia. O primeiro duelo entre Grêmio e Operário teve empate sem gols, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, em 30 de abril.

A equipe gremista chegou a sondar a possibilidade de jogar no Heriberto Hülse, em Criciúma, mas há um evento do clube catarinense na mesma data. Por conta da mudança, o Operário teve o jogo com o Goiás, pela 15ª rodada da Série B, adiado para 17 de julho.

O duelo entre gaúchos e paranaenses foi adiado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul durante o mês de maio.

