Inter Valencia volta ao Inter após eliminação do Equador na Copa América e passará por avaliação

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Atacante colorado tem chegada prevista ao Rio Grande do Sul para a noite deste sábado (6)

Após a eliminação do Equador para a Argentina na Copa América, Enner Valencia volta ao Rio Grande do Sul e passará por avaliação para o jogo entre Inter e Vasco neste domingo (07), pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar da volta do atacante ao Estado, o Inter se resguarda e Valencia não tem presença garantida entre os titulares no jogo contra os cariocas. O atacante colorado tem chegada prevista para a noite deste sábado (06). A comissão técnica irá avaliar a condição física do jogador para entender se ele suporta jogar e por quanto tempo. Na quinta-feira (04), o Equador foi eliminado da Copa América após disputa de pênaltis com a Argentina.

O retorno de Valencia ao Inter é provável pelo menos no banco por conta das dificuldades do time. O técnico Eduardo Coudet sofre com as baixas. No empate em 1 a 1 com o Fluminense, eram 10 baixas, sendo Valencia uma delas.

O camisa 13 do Inter volta com a esperança de carregar o time para as vitórias. Valencia segue sendo o artilheiro da equipe, mesmo que não atue pelo Inter desde 1º de junho, na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, e tenha feito os dois últimos gols em 13 de março, na vitória sobre o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. O equatoriano tem seis gols pelo Colorado, empatado com Wesley.

2024-07-06