Inter Campos de CT da base do Inter alagam, e treino ocorre em ginásio

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Chuva impediu atividades ao ar livre Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Chuva impediu atividades ao ar livre (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

A chuva que atingiu Porto Alegre e Região Metropolitana nesta sexta-feira (05) impactou o planejamento do Inter para os treinos. O trabalho de reapresentação no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada precisou sair dos campos e ser realizado no ginásio do complexo durante a tarde.

Os gramados ficaram alagados e impediram a atividade ao ar livre. A solução para o Colorado foi realizar um trabalho técnico na grama sintética do ginásio do local.

Os titulares que iniciaram no empate com o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão, realizaram exercícios físicos na academia. Já os reservas e jogadores que não foram relacionados para o duelo participaram da atividade com bola.

Coudet aguarda uma posição do departamento médico do clube sobre retornos de alguns jogadores. Bustos participou do treino de sexta (5) e tem chance de estar à disposição contra o Vasco após trauma no tórax.

Nas imagens divulgadas pelo Inter nas redes sociais, o zagueiro Vitão apareceu correndo no gramado, assim como o atacante Wesley. Os três serão reavaliados, já que realizam algum tipo de atividade.

Aránguiz, com edema ósseo no tornozelo, e Thiago Maia, com edema na coxa esquerda, ainda se recuperam e devem seguir como desfalques. Lucca e Ivan também são desfalques.

O atacante Enner Valencia volta ao Rio Grande do Sul após a eliminação do Equador na Copa América e será reavaliado para saber se tem condições de ser relacionado para o jogo deste domingo (07) contra o Vasco.

2024-07-06