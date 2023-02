Futebol Confederação Brasileira de Futebol define tabela completa de jogos do Brasileirão Feminino 2023

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em pontos corridos e turno único Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em pontos corridos e turno único. (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman) Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman

A programação completa de jogos da edição deste ano da primeira divisão Campeonato Brasileiro (Série A-1) já está fechada. A CBF anunciou nesta quinta-feira (2) a tabela de jogos da competição, que reunirá 16 clubes, a partir de 24 de fevereiro.

A primeira fase da competição será de pontos corridos, assim como ocorreu no ano passado. A última rodada (a 15ª) ocorrerá de 9 a 12 de junho, e definirá as oito melhores equipes que avançarão à etapa seguinte, as quartas de final.

Pausa para a Copa

Em razão da Copa do Mundo Feminina, de 20 de julho a 20 de agosto, o Brasileirão terá uma pausa após as quartas (de 16 a 26 de junho). Sendo assim, a competição retorna em 26 de agosto com a realização das semifinais em 26 agosto. A decisão do título de 2023 também já tem datas pré-definidas: dias 10 e 17 de setembro.

Regulamento

A exemplo do ano passado, a primeira fase do torneio será disputada por 16 equipes, que se enfrentam em turno único. Ao final das 15 rodadas programadas, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta em modelo mata-mata.

A última rodada da primeira fase será realizada entre os dias 9 a 12 de junho. Mesmo com apenas 16 equipes, ao final da primeira fase quatro equipes serão rebaixadas à divisão A2.

Primeira rodada:

24, 25, 26 ou 27/02

Avaí-Kindermann x Real Brasília

Santos x Flamengo

São Paulo x Bahia

Palmeiras x Real Ariquemes-RO

Internacional x Athletico

Corinthians x Ceará

Cruzeiro x Grêmio

Atlético-MG x Ferroviária-SP

Demais jogos:

Segunda rodada: 3 a 6 de março

Bahia x Cruzeiro

Real Ariquemes-RO x Corinthians

Athletico x Santos

Ceará x São Paulo

Grêmio x Atlético-MG

Ferroviária-SP x Internacional

Real Brasília x Palmeiras

Flamengo x Avaí-Kindermann

Terceira rodada: 10 a 13 de março

Bahia x Ceará

Real Ariquemes-RO x Flamengo

Avaí-Kindermann x Palmeiras

Santos x Ferroviária-SP

São Paulo x Cruzeiro

Internacional x Real Brasília

Corinthians x Grêmio

Atlético-MG x Athletico

Quarta rodada: 17 a 20 de março

Athletico x Real Ariquemes-RO

Grêmio x Ceará

Ferroviária-SP x Corinthians

Real Brasília x Santos

Flamengo x Atlético-MG

São Paulo x Internacional

Palmeiras x Bahia

Cruzeiro x Avaí-Kindermann

Quinta rodada: 24 a 27 de março

Bahia x Grêmio

Real Ariquemes x Ferroviária

Ceará x Flamengo

Avaí-Kindermann x São Paulo

Santos x Palmeiras

Internacional x Cruzeiro

Corinthians x Athletico

Atlético-MG x Real Brasília

Sexta rodada: 31 de março a 4 de abril

Grêmio x Santos

Ferroviária-SP x Bahia

Real Brasília x Corinthians

Flamengo x Athletico

São Paulo x Real Ariquemes-RO

Palmeiras x Ceará

Internacional x Avaí-Kindermann

Cruzeiro x Atlético-MG

Sétima rodada: 14 a 17 de abril

Bahia x Real Brasília

Real Ariquemes-RO x Internacional

Athletico x Ferroviária-SP

Ceará x Cruzeiro

Santos x Avaí-Kindermann

Grêmio x Flamengo

Corinthians x Palmeiras

Atlético-MG x São Paulo

Oitava rodada: 21 a 24 de abril

Avaí-Kindermann x Grêmio

Ferroviária-SP x Ceará

Real Brasília x Athletico

Flamengo x Bahia

São Paulo x Santos

Palmeiras x Atlético-MG

Internacional x Corinthians

Cruzeiro x Real Ariquemes-RO

Nona rodada: 28 de abril a 1 de maio

Real Ariquemes-RO x Avaí-Kindermann

Ceará x Athletico

Santos x Internacional

Grêmio x Ferroviária-SP

Flamengo x Real Brasília

Palmeiras x São Paulo

Corinthians x Cruzeiro

Atlético-MG x Bahia

10ª rodada: 5 a 8 de maio

Bahia x Real Ariquemes-RO

Athletico x Grêmio

Avaí-Kindermann x Atlético-MG

Ferroviária-SP x Flamengo

Real Brasília x Ceará

São Paulo x Corinthians

Internacional x Palmeiras

Cruzeiro x Santos

11ª rodada: 12 a 15 de maio

Athletico x Bahia

Ceará x Avaí-Kindermann

Grêmio x Real Ariquemes-RO

Ferroviária-SP x Real Brasília

Flamengo x São Paulo

Palmeiras x Cruzeiro

Corinthians x Santos

Atlético-MG x Internacional

12ª rodada: 19 a 22 de maio

Real Ariquemes-RO x Ceará

Avaí-Kindermann x Corinthians

Santos x Atlético-MG

Real Brasília x Grêmio

São Paulo x Athletico

Palmeiras x Ferroviária-SP

Internacional x Bahia

Cruzeiro x Flamengo

13ª rodada: 26 a 29 de maio

Bahia x Avaí-Kindermann

Athletico x Cruzeiro

Ceará x Santos

Grêmio x Internacional

Ferroviária-SP x São Paulo

Real Brasília x Real Ariquemes-RO

Flamengo x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

14ª rodada: 2 de 5 de junho

Avaí-Kindermann x Athletico

Santos x Bahia

São Paulo x Real Brasília

Palmeiras x Grêmio

Internacional x Ceará

Corinthians x Flamengo

Cruzeiro x Ferroviária-SP

Atlético-MG x Real Ariquemes-RO

15ª rodada: 9 a 12 de junho

Bahia x Corinthians

Real Ariquemes-RO x Santos

Athletico x Palmeiras

Ceará x Atlético-MG

Grêmio x São Paulo

Ferroviária-SP x Avaí-Kindermann

Real Brasília x Cruzeiro

Flamengo x Internacional

Quartas de final: 16 a 26 de junho

Semifinal: 26 de agosto de 3 de setembro

Final: 10 e 17 de setembro

