Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Segundo o senador, o encontro seria "uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal" Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Segundo o senador, o encontro seria "uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal". (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro confirmou, em fala na mesa diretora do Senado, a existência de uma reunião entre Marcos do Val e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à imprensa, Do Val afirmou que o ex-deputado federal Daniel Silveira o levou a reunião com o ex-presidente para tratar sobre um golpe de Estado em dezembro de 2022.

Do Val também confirmou que avisou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre o plano. De acordo com o relato do senador, a ideia de Silveira, apresentada a Do Val e Bolsonaro na reunião, incluía grampear Moraes em busca de gravações comprometedoras do ministro.

“Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação ao senador Marcos do Val, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso seria trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal”, diz Flávio Bolsonaro.

“Eu peço aqui, obviamente, que todos os esclarecimentos sejam feitos e eu não peço aqui nem abertura de inquérito, porque a situação narrada não configura nenhum tipo de crime. Mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. Fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência”, prossegue o senador.

