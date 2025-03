Seleção CBF demite técnico da Seleção Brasileira três dias após goleada para a Argentina nas eliminatórias da Copa

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, Dorival Júnior comandou a seleção brasileira em 16 partidas, com sete vitórias, sete empates e somente duas derrotas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A goleada sofrida para a Argentina, na última terça-feira (25), foi o estopim para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidir por uma mudança na comissão técnica da Seleção Brasileira. A entidade anunciou, nesta sexta-feira, em pronunciamento do presidente Ednaldo Pereira, a demissão de Dorival Júnior, que assumiu o cargo em janeiro do ano passado e fez sua estreia diante da Inglaterra, no dia 23 de março de 2024.

“Nos reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado e a CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e deseja todo sucesso em novos desafios em sua carreira”, anunciou o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues.

Os auxiliares Lucas Silvestre, que é filho do treinador, e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Rezende, também deixaram o cargo da Seleção Brasileira nessa sexta-feira.

Com a demissão de Dorival Júnior do cargo de técnico da Seleção Brasileira, a CBF terá que pagar os salários integrais ao treinador até o fim da Copa do Mundo de 2026. O contrato do comandante prevê ainda uma multa rescisória em cima não só do salário, mas também do direito de imagem. Dorival tem custo de mais de R$ 1 milhão por mês.

Ao todo, Dorival Júnior comandou a seleção brasileira em 16 partidas, com sete vitórias, sete empates e somente duas derrotas. O treinador deixou o Brasil na quarta colocação das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos conquistados — 10 a menos que a líder Argentina —, e foi eliminado nas quartas de final a Copa América de 2024.

Dorival Júnior foi comunicado da demissão durante uma reunião, nessa sexta-feira, marcada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Nesta conversa, o dirigente da entidade procurou entender as questões do trabalho do treinador, mas também o informou de sua saída imediata.

Segundo apurou o Blog do Diogo, o nome de Jorge Jesus, ex-Flamengo e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, ganhou força nos bastidores para substituir Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. O técnico português foi oferecido e o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues ainda avalia se fará um investimento. Em seu pronunciamento na sede da CBF, o dirigente despistou sobre estas investidas.

“A partir de agora é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Tudo o que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou aqui. Nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar um substituto para dar continuidade ao trabalho na seleção brasileira. E oportunamente estaremos também informando a vocês quem é o substituto.”

Apesar da preferência inicial por Carlo Ancelotti, do Real Madrid, a espera para depois do Mundial de Clubes fez a CBF ponderar a necessidade de um treinador que poderia assumir de imediato. Nesse cenário, Jorge Jesus sinalizou que não teria esse impeditivo, e poderia até pagar a própria multa para deixar o clube saudita antes do meio do ano. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/cbf-demite-tecnico-da-selecao-brasileira-tres-dias-apos-goleada-para-a-argentina-nas-eliminatorias-da-copa/

CBF demite técnico da Seleção Brasileira três dias após goleada para a Argentina nas eliminatórias da Copa

2025-03-28