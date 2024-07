Esporte CBF divulga datas e horários das oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

O mata-mata da competição começa no dia 30 de julho. Foto: CBF/Divulgação O mata-mata da competição começa no dia 30 de julho. (Foto: CBF/Divulgação) Foto: CBF/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no fim da tarde desta segunda-feira (22), as datas, horários e locais dos confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O mata-mata da competição começa no dia 30 de julho, enquanto os últimos jogos da volta das oitavas serão em 8 de agosto.

No dia 30, as oitavas começam com as partidas entre São Paulo e Goiás, no MorumBis, em São Paulo, às 20h. Neste dia, também jogam Botafogo e Bahia, às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

O sorteio do mata-mata aconteceu na última quinta-feira, 18, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Um dos principais jogos coloca Flamengo e Palmeiras, dois dos principais candidatos ao título brasileiro deste ano, frente a frente. O outro confronto terá Grêmio e Corinthians, que já decidiram título em 1995, com a vitória dos paulistas.

Palmeiras, Vasco, Bragantino, Goiás, Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Fluminense decidem em casa. Quem avançar às quartas garante R$ 4,5 milhões de premiação. Os 16 clubes já embolsaram R$ 3,5 milhões por passarem da terceira fase.

Ida

30/07 (terça-feira)

20h – São Paulo x Goiás – MorumBis (São Paulo-SP)

21h30 – Botafogo x Bahia – Nilton Santos (Rio de Janeiro-RJ)

31/07 (quarta-feira)

19h – Athletico-PR x Red Bull Bragantino – Ligga Arena (Curitiba-PR)

19h – CRB x Atlético-MG – Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

20h – Flamengo x Palmeiras – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

21h30 – Atlético-GO x Vasco – Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

21h30 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena (São Paulo-SP)

01/08 (quinta-feira)

19h – Juventude x Fluminense – Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)

Volta

06/08 (terça-feira)

21h45 – Vasco x Atlético-GO – São Januário (Rio de Janeiro-RJ)

07/08 (quarta-feira)

19h – Red Bull Bragantino x Athletico-PR – Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

19h – Atlético-MG x CRB – Arena MRV (Belo Horizonte-MG)

19h – Bahia x Botafogo – Arena Fonte Nova (Salvador-BA)

20h – Palmeiras x Flamengo – Allianz Parque (São Paulo-SP)

21h30 – Grêmio x Corinthians – A Definir

21h30 – Fluminense x Juventude – Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

08/08 (quinta-feira)

20h – Goiás x São Paulo – Hailé Pinheiro (Goiânia-GO)

