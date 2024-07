Esporte Jogadoras da Seleção Brasileira de handebol feminino se emocionam no embarque para Paris

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Nomes como a goleira Babi Arenhart, e as armadoras Bruna de Paula e Mariane Fernandes aparecem emocionadas.

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de handebol não seguraram as lágrimas durante o embarque da equipe para Paris, nesta segunda-feira (22). Em vídeo divulgado nas redes sociais do Time Brasil, as atletas aparecem emocionadas com a oportunidade de disputar e vencer a primeira medalha para o País na modalidade.

Nomes como a goleira Babi Arenhart, e as armadoras Bruna de Paula e Mariane Fernandes aparecem sorrindo e não conseguem conter a emoção durante o embarque para a capital francesa.

O elenco já está em Paris e faz os últimos ajustes antes da estreia contra a Espanha, que acontece nesta quinta-feira (25), antes mesmo da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, marcada para o dia seguinte.

O caminho do Brasil na fase de grupos coloca como adversárias, além das espanholas, as seleções de Angola, Hungria, Holanda e as donas da casa, a França. O jogo inaugural será às 9h da manhã (horário de Brasília) na Arena Paris Sul. Os quatro primeiros colocados avançam às quartas de final.

Canoísta

Ayrton Senna estará nas Olimpíadas de Paris. O piloto, que faleceu em acidente em maio de 1994, será homenageado por Pepe Gonçalves, atleta da canoagem brasileira.

Na capital francesa, o tricampeão mundial de Fórmula 1 será homenageado pelo fã, algo já feito em Tóquio, em 2021, em seus capacetes nas provas de C1, K1 e caiaque cross, estreante em Jogos Olímpicos, no complexo Vaires-sur-Marne Water Sports Stadium.

“Sou fã demais do Senna. Tenho uma tatuagem dele no braço e me identifico muito com seus princípios, com o seu coração e seu patriotismo. Fiz a homenagem a ele em Tóquio e fico feliz em poder homenageá-lo também aqui em Paris, nesses Jogos Olímpicos, nesse ano ainda mais especial, marcado pelos 30 anos do seu legado. Vou usar capacetes na competição com listras iguais às listras que ele usava em seu capacete. Senna é um ídolo, uma inspiração, poder prestar esse homenagem é motivo de orgulho e honra para mim. Senna é para sempre”, disse o atleta.

Pepe foi um dos primeiros atletas a chegar em Paris. Há duas semanas na França, o atleta não esconde a ansiedade, mesmo em sua terceira participação em Olimpíadas, para entrar nas águas no dia 27 para a etapa classificatória do C1.

