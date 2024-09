Esporte CBF divulga numeração completa da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Com a ausência de Neymar, Rodrygo segue usando a histórica camisa 10 do Brasil. Foto: Divulgação/CBF Com a ausência de Neymar, Rodrygo segue usando a histórica camisa 10 do Brasil. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a numeração dos jogadores da Seleção Brasileira para os jogos de setembro das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil encara nesta sexta-feira (6), o Equador, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), e enfrenta o Paraguai, em Assunção, na próxima terça-feira (10).

Com a ausência de Neymar, Rodrygo segue usando a histórica camisa 10 do Brasil. A 9 será de Endrick, tal qual na Copa América.

Vindo de quatro jogos sem vitórias nas Eliminatórias da Copa do Mundo – empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina – o Brasil tenta se recuperar na competição. Com sete pontos em seis jogos, a Seleção ocupa o sexto lugar da competição, o último que garante vaga direta no Mundial de 2026.

Numeração completa

Alisson (1), Danilo (2), Éder Militão (3), Marquinhos (4), Bruno Guimarães (5), Wendell (6), Vini Júnior (7), Lucas Paquetá (8), Endrick (9), Rodrygo (10), Lucas Moura (11), Bento (12), Willian (13), Gabriel Magalhães (14), João Gomes (15), Guilherme Arana (16), Beraldo (17), André (18), Gérson (19), Luiz Henrique (20), Pedro (21), Estêvão (22) e Ederson (23).

Pedro fora

O atacante Pedro, do Flamengo, sofreu um entorse no joelho esquerdo e rompeu o ligamento cruzado anterior durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense nesta quarta-feira (4). Segundo a CBF, ele foi desconvocado para seguir com o seu tratamento de saúde. O nome do substituto de Pedro ainda não foi anunciado. Além dele, Yan Couto e Savinho também foram cortados da lista de Dorival Júnior por problemas de saúde. Seu substituto ainda não foi anunciado.

Comunicado da CBF

“O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior. O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação.”

