Porto Alegre Incêndio em apartamento causa interdição parcial de edifício no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prédio está localizado no trecho da avenida Borges de Medeiros próximo à rua Demétrio Ribeiro. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã dessa quarta-feira (4), a explosão de aparelho de ar-condicionado em um apartamento causou incêndio de grandes proporções no edifício nº 1.121 de avenida Borges de Medeiros, Centro Histórico de Porto Alegre. Chamas e uma densa nuvem de fumaça atingiram três dos 12 andares – dois moradores precisaram de atendimento médico devido à inalação de material tóxico. Em caráter preventivo, o prédio foi evacuado e parcialmente interditado.

Testemunhas relataram o início do fogo por volta das 11h, no equipamento instalado junto a uma das janelas frontais do oitavo de 12 pavimentos. Sob os olhares de centenas de curiosos, o incidente mobilizou 26 profissionais, quatro caminhões, três viaturas e um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS), que conseguiram controlar o fogo por volta do meio-dia.

O edifício residencial fica ao lado da Cinemateca Capitólio, entre a rua Demétrio Ribeiro e o Largo dos Açorianos. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam o trecho ao trânsito de veículos até o início da tarde. Defesa Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal prestaram apoio à operação.

De acordo com informações do comando regional do CBM-RS, os moradores dos oito andares não atingidos já puderam voltar às suas residências. A autorização vale também para a padaria localizada em espaço comercial no térreo – o estabelecimento, porém, só deve reabrir suas portas ao público nesta quinta-feira.

A situação é mais complicada no que se refere aos apartamentos dos andares 7, 8 e 9. Quem reside nessas unidades só terá o retorno autorizado se submeter ao Corpo de Bombeiros um laudo sobre os aspectos estrutural, hidráulico e elétrico. O prazo é de cinco dias.

Embora a causa mais provável seja mesmo o problema no ar-condicionado, a conclusão definitiva depende de análise por técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e do Corpo de Bombeiros. O imóvel que deflagrou a ocorrência é ocupado há cerca de 20 anos por um casal de idosos, que têm cerca de 130 vizinhos no condomínio.

Segundo incidente

A quarta-feira não foi fácil para os brigadistas. Enquanto a ocorrência ainda era atendida na Borges de Medeiros era extinto, um incêndio ainda maior ocorria a 6 quilômetros dali, em um depósito de autopeças na rua Intendente Azevedo nº 525, divisa dos bairros Glória e Alto Teresópolis (Zona Sul). Ninguém se feriu.

O estabelecimento foi completamente destruído, assim como o material ali armazenado. Uma coluna de fumaça podia ser vista de diversos pontos da cidade por volta das 14h, espalhando-se pela região devido ao vento de forte intensidade registrado ao longo da tarde. Moradores de casas próximas tiveram que ser evacuadas momentaneamente, por questões de segurança.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/incendio-em-apartamento-causa-interdicao-parcial-de-edificio-no-centro-de-porto-alegre/

Incêndio em apartamento causa interdição parcial de edifício no Centro de Porto Alegre

2024-09-04