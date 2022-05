Futebol CBF e Fifa se reúnem em “cooperação histórica” e inauguram escritório

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Um dos objetivos da estrutura é "auxiliar clubes brasileiros na estruturação de ligas profissionais". (Foto: Reprodução)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, se encontrou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no novo escritório da Fifa, em Paris (França), para lançar uma nova cooperação entre as entidades.

Tida pela CBF como a maior cooperação da história da Fifa, a iniciativa conta com um escritório de projetos da entidade brasileiro que será inaugurado a partir de julho dentro do prédio da entidade máxima do futebol.

Lá, dois profissionais formados pelo FIFA Master e contratados pela CBF trabalharão na integração das entidades. Assim, o escritório deve avaliar oportunidades e apresentar um plano de metas, além de coordenar e gerir os programas com a expectativa de elevar a administração do futebol brasileiro, permitindo à Fifa ter participação direta na sua organização e auxiliar a CBF com programas, iniciativas, plataformas, processos e serviços.

Segundo Infantino, um dos objetivos é internacionalizar o futebol brasileiro por meio da estruturação das ligas profissionais. O mandatário da Fifa usou como exemplo a diferença entre clubes brasileiros e ingleses, uma vez que os britânicos tem torcedores espalhados pelo mundo, enquanto a torcida dos brasileiros é mais interna.

O projeto, no entanto, não visa somente o auxílio aos clubes em questões estruturais na formação das ligas e na gestão, mas também em outros setores como o combate à violência e ao racismo, o futebol de base e feminino, programas sociais e iniciativas comerciais internacionais.

Além disso, a Fifa deve auxiliar a própria estrutura de governança da CBF, atuando no aprimoramento dos estatutos da instituição e no Código de Ética do Futebol Brasileiro e, ainda, uma série de outras normas e procedimentos.

“É chegado o momento de Fifa e CBF trabalharem juntas para alavancar o futebol no Brasil e no mundo. A CBF está a postos para ser o laboratório e a vitrine de todos processos, plataformas, iniciativas e programas de desenvolvimento da Fifa”, disse Ednaldo Rodrigues.

Infantino também celebrou o acordo.

“A CBF pode contar com a Fifa! É hora de recuperar a dimensão global que o Brasil merece e superar as interferências externas que tanto prejudicaram o futebol brasileiro nos últimos anos”, afirmou.

Ednaldo convidou Gianni Infantino para fazer a abertura dos seminários da confederação, marcados para os dias 21 e 22 de junho.

