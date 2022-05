Futebol “Treinador não puxa o time para trás”, afirma Mano Menezes, técnico do Inter

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no Beira-Rio, que deixou o Inter na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva para falar sobre a postura do time, a posição de centroavante e a relação com o torcedor.

Mano foi questionado sobre a postura recuada do time após o gol marcado aos 12 minutos, e frizou que não foi orientação técnica. “Treinador não puxa o time para trás. Ninguém gosta de jogar perto do seu gol. O adversario fez um movimento interessante que sabiamos que seria feito, mas não conseguimos realizar o encaixe necessário. Deveriamos ter adiantado mais”.

Sobre centroavantes, o treinador colorado ressaltou as caracteristicas das opções, e destacou o Alexandre Alemão, que deve retornar na próxima partida. “O jogador que mais supre a necessidade de movimentação, sem perder a agressividade, é o Alemão. Estamos trabalhando para o amadurecimento dele. Os outros jogadores (Wesley e Cadorini) são jogadores mais centralizados, de pivô”.

O torcedor também foi assunto na entrevista. Ontem, com temperatura de 15 ºC na hora do jogo, o público total foi de 11.050 pessoas, que vaiaram bastante a atuação da equipe. “Vencemos os jogos da Sul-Americana em casa. Nessas partidas, o torcedor esteve mais ao nosso lado. O time jogou melhor. O torcedor não é frio, ele observa o jogo, vê que o adversário esta mais com a bola, e sente. Nós precisamos entregar um time mais consistente”, afirmou o treinador.

O próximo compromisso do Inter é no próximo domingo, fora de casa, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol