Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Autor de 2 gols no campeonato brasileiro, o atacante Alexandre Alemão deve estar à disposição do técnico Mano Menezes para a próxima partida, diante do Bragantino, no próximo domingo, fora de casa, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação veio do próprio treinador, na entrevista coletiva concedida após o jogo diante do Atlético-GO.

O jogador marcou o gol da vitória no último triunfo colorado pela competição, contra o Fluminense, no Maracanã. O atleta lesionou a coxa direita no aquecimento dos reservas, na vitória sobre o 9 de Outubro, que definiu a classificação do Inter para a próxima fase da Sul-Americana.

