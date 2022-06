Esporte Inter atrasa pagamentos dos direitos de imagem e jogadore se recusam a treinar pela manhã

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Taison é apontado como um dos líderes deste movimento do grupo de jogadores. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Os atletas do Inter protagonizaram uma cena curiosa na manhã desta quarta-feira (01). Os jogadores se recusaram a treinar por conta de atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. A reportagem da Rádio Grenal apurou que alguns atletas estariam com dois meses atrasados e outros, com três meses. O técnico Mano Menezes não teria nada em atraso para receber do clube.

A atividade estava programada para acontecer nesta manhã no CT Parque Gigante, mas uma reunião antes do treinamento decretou que os jogadores não iriam para o gramado. Comunicada da decisão do grupo de atletas, a diretoria colorada se reuniu para encontrar soluções para a crise instaurada. Nenhum dirigente se pronunciou, ou falou com a imprensa. O clube também não se manifestou oficialmente sobre a falta de pagamentos no prazo.

Depois da situação vazar na imprensa, foi realizado o pagamento de um mês que estava atrasado. Com isso, os jogadores voltaram ao Centro de Treinamentos no período da tarde, para a realização de atividade no campo marcada para às 15h30. A promessa é de que ocorrerá antes, uma conversa entre direção e grupo de atletas sobre o futuro dos pagamentos que estão atrasados.

Outra situação que chamou a atenção é que, após os jogadores chegarem ao CT no período da tarde, Taison entrou na sala de impresa, onde ficam os setoristas que cobrem o dia a dia do clube, e questionou: “Quem foi o cara que falou que eu iniciei uma rebelião? Assim fica f***”. Isso porque o capitão do Inter foi apontado como uma das liderenças deste movimento de “greve”.

A equipe de Mano Menezes está em ritmo de preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (05) às 19h. O jogo é válido pela nona rodada do campeonato brasileiro e será disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Atualmente, o time gaúcho está na 12º colocação na competição e busca quebrar a sequência de 5 empates consecutivos.

