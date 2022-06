Esporte Grêmio inicia mês decisivo para a retomada na Série B

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Junho é decisivo para o Grêmio na Série B. Depois de passar o mês de maio sem uma única vitória, o tricolor precisa de bons resultados para voltar a brigar por uma vaga no G4. No último mês foram 4 partidas disputadas, em uma a equipe de Roger Machado saiu derrotada e em outras três com o empate. Desses, apenas um jogo foi realizado na Arena.

Neste mês, isso deve mudar. Seis partidas serão disputadas, dessas, a metade será em Porto Alegre. Atualmente, o Grêmio está na quinta posição do campeonato brasileiro, dois pontos atrás do quarto colocado Sport e quatro do seu próximo adversário Vasco.

Confira:

02/06 – Vasco x Grêmio – São Januário

07/06 – Grêmio x Novorizontino – Arena do Grêmio

13/06 – Sport x Grêmio – Ilha do Retiro

18/06 – Grêmio x Sampaio Corrêa – Arena do Grêmio

23/06 – CSA x Grêmio – Rei Pelé

28/06 – Grêmio x Londrina – Arena do Grêmio

A equipe já realiza a preparação para enfrentar o Vasco da Gama em São januário. A partida está marcada para às 20h da próxima quinta-feira (2). Os cariocas devem contar com a casa cheia para receber os gaúchos. Até o início da semana, os torcedores vascaínos já haviam esgotado todos os ingressos disponíveis.

