Esporte CBF prorroga final do Campeonato Brasileiro para 6 de dezembro

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A medida vem após reclamações de clubes que tiveram suas partidas remarcadas por conflitos de calendário das próprias competições da CBF. Foto: CBF/Divulgação A medida vem após reclamações de clubes que tiveram suas partidas remarcadas por conflitos de calendário das próprias competições da CBF. (Foto: CBF/Divulgação) Foto: CBF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma nova data para o fim do Brasileirão. Inicialmente previsto para terminar em 3 de dezembro, a entidade decidiu prorrogar em mais três dias a duração do campeonato, que agora tem sua última rodada no dia 6 de dezembro. A medida vem após reclamações de clubes que tiveram suas partidas remarcadas por conflitos de calendário das próprias competições da CBF, bem como os cronogramas das Datas Fifa e os torneios da Conmebol.

As partidas remarcadas também já foram confirmadas com as novas datas, que ocorrerão durante a Data Fifa de novembro, entre os dias 18 e 25. As demais alterações valem a partir da 35ª rodada e seguem até a 38ª, quando termina o Brasileirão.

Em nota, a CBF afirmou que a decisão foi tomada “após a realização de inúmeras simulações e estudos para a garantia da integridade e equilíbrio técnico da competição, incluindo o fato de não perder uma conquista do futebol brasileiro nesta temporada, que foi a preservação das Datas-Fifa. Além disso, também foi levado em conta o melhor interesse para clubes, atletas e torcedores.”

A entidade explica também que os conflitos de calendário se deram por conta do cronograma da Sul-Americana, que iniciou um novo formato com play-offs e precisou de três datas novas no cronograma do futebol brasileiro. “Por conta da mudança, aconteceram diversas alterações, que geraram impacto nas datas de escape que contemplava na construção do calendário brasileiro, criadas para eventuais imprevistos em algumas partidas. A alteração no encerramento do campeonato em nada irá afetar o calendário do futebol brasileiro da temporada de 2024, que será publicado em breve pela CBF, sem alterar os períodos de férias e datas de início das competições”, explica a CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-prorroga-final-do-campeonato-brasileiro-para-6-de-dezembro/

CBF prorroga final do Campeonato Brasileiro para 6 de dezembro

2023-10-27