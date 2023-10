Esporte Pan 2023: Bia Ferreira conquista medalha de ouro no boxe

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

A bicampeã mundial venceu a colombiana Valdes Pana por decisão unânime dos juízes. Foto: Reprodução/COB A bicampeã mundial venceu a colombiana Valdes Pana por decisão unânime dos juízes. (Foto: Reprodução/COB) Foto: Reprodução/COB

Bia Ferreira confirmou o favoritismo na final da categoria até 60kg nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e conquistou a primeira medalha de ouro do boxe brasileiro no Chile. No final da manhã desta sexta-feira (27), a bicampeã mundial venceu a colombiana Valdes Pana por decisão unânime dos juízes e ficou com o título no evento continental.

Mais cedo, Tatiana Chagas foi derrotada pela colombiana Yeni Arias por decisão dividida e ficou com a medalha de prata. Ela já havia garantido a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao se classificar para a decisão.

O Brasil ainda terá outras chances de medalha de ouro no boxe ainda nesta sexta. Keno Marley, Caroline Almeida, Jucielen Romeu, Bárbara Santos e Wanderley Pereira sobem ao ringue para as finais das respectivas categorias.

Outros finalistas brasileiros, Michael Douglas e Abner Teixeira estão com problemas físicos e não vão disputar a decisão.

