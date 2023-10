Esporte Ex-zagueiro do Vasco é condenado a 10 anos de prisão por tráfico internacional de drogas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Atleta fez parte de um dos times mais memoráveis do Vasco no ano de 1998. Foto: Divulgação Atleta fez parte de um dos times mais memoráveis do Vasco no ano de 1998. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-zagueiro Alexsandro Marques de Oliveira, mais conhecido como Alex, está entre os condenados pela Justiça Federal em um processo por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal (PF), a quadrilha contou com a ajuda de três agentes e um delegado da Polícia Civil para desviar 280 quilos de cocaína ao exterior. O ex-jogador foi capitão do Vasco na campanha do título do Campeonato Carioca em 2003.

Alex, de 45 anos, foi condenado a dez anos de prisão em regime fechado e está preso desde fevereiro do ano passado. Ele foi detido em um desdobramento de uma ação da PF intitulada Operação Turfe. De acordo com a investigação, ele seria o responsável pelo aluguel de galpões onde a droga era escondida dentro de contêineres antes de ser enviada para fora do Brasil.

Outras oito pessoas foram condenadas pela Justiça, com penas entre 19 e 26 anos de prisão. A investigação da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público, aponta que cerca de seis toneladas de cocaína foram enviadas a países da África e Europa, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2022, em 14 oportunidades.

Alex foi capitão do Vasco no título Carioca de 2003. (Foto: Reprodução)Revelado pela Ponte Preta, em 1997, Alex fez parte de um dos times mais memoráveis do Vasco na década seguinte. Capitaneado pelo zagueiro, o time cruz-maltino campeão carioca em cima do Fluminense contava com jogadores de peso, como o goleiro Fábio, Marcelinho Carioca, Petkovic, Valdir Bigode e Fábio. A equipe era treinada por Antônio Lopes.

Além do Vasco, Alex acumulou passagens por equipes do futebol paulista, como Santo André, Campinas e Portuguesa. Ele também atuou no Japão, pelo Ventforet Kofu, e sua última equipe foi Jeju United, da Coreia do Sul. Ele encerrou a carreira em 2007.

