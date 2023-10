Porto Alegre Porto Alegre tem 381 novos abrigos de ônibus instalados

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Dos 381 abrigos instalados na cidade, 70 são sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração de energia. Foto: Pedro Piegas/PMPA Dos 381 abrigos instalados na cidade, 70 são sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração de energia. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Porto Alegre já dispõe de 381 novos abrigos de ônibus. Do total dos equipamentos instalados, 205 deles são do tipo A, com quatro assentos, e 176 do tipo B, com três assentos disponíveis. Os dois modelos preveem piso podotátil, espaço para cadeirantes, iluminação artificial, proteção para vento e chuva e informações das linhas via QR Code.

Dos 381 abrigos instalados na cidade, 70 são sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração de energia, e 58 disponibilizam acesso gratuito ao wi-fi com previsão de chegar a 100 abrigos com conexão 5G gratuita nos próximos meses. A concessionária também é responsável pela manutenção dos equipamentos e, no mês de setembro, realizou 1.007 vistorias, além de limpeza em geral e retirada de pichação. A instalação das estruturas não tem custo para o município.

Em contrapartida pela instalação e manutenção dos abrigos, foram colocados 166 painéis conhecidos como Mupi (Mobiliário Urbano para Informação): 124 são painéis estáticos e 123 painéis digitais. Essa é a forma de remuneração do contrato para o parceiro privado.

De acordo com o regramento previsto no edital, os Mupis podem ser instalados em uma distância de até 40 metros dos abrigos e essas instalações devem respeitar a NBR 9050 de acessibilidade e as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Por isso, antes da instalação desses painéis, os projetos passam por análise na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) e na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

