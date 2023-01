Seleção CBF quer se reunir com Carlo Ancelotti nas próximas semanas

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

O técnico do Real Madrid afirmou, no entanto, que a CBF não chegou a procurá-lo. (Foto: Reprodução/Twitter)

Com o técnico Tite fora do comando do Brasil desde a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em busca de um novo treinador e tem Carlo Ancelotti como seu favorito. Inclusive, a entidade planeja uma reunião presencial nas próximas semanas com o italiano, de acordo com o portal de notícias UOL.

Contudo, o técnico do Real Madrid afirmou que a CBF não chegou a procurá-lo.

“Não sei, nunca fui abordado por eles e a Federação do Brasil nunca me ligou. Só quero ficar no Real Madrid. Nunca pedirei ao Real que me deixe sair deste clube”, disse o treinador ao ser questionado sobre o comando do Brasil.

O técnico de 63 anos tem contrato até junho de 2024 com o Real Madrid. Atual campeão espanhol e da Champions League com os merengues, Ancelotti não pretende deixar o clube até o fim do acordo.

Ainda segundo o UOL, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deve rumar em direção a Europa nas próximas semanas para buscar um novo técnico para a seleção. A entidade tem como prioridade um treinador europeu para substituir Tite e busca um nome incontestável.

Ednaldo possui alguns nomes de técnicos estrangeiros em pauta, mas não vê nenhum como unanimidade na seleção. A preferência do cartola é por alguém que fale português ou espanhol para facilitar a comunicação com os jogadores.

A preferência por estrangeiros não descarta a vinda de algum técnico nacional ou que atue no país, como o caso de Abel Ferreira, que não foi convidado pela confederação.

Segundo o portal, os nomes mais cotados como Fernando Diniz, Dorival Júnior, Cuca e Mano Menezes não foram procurados até agora. Além disso, a CBF acredita que nenhum deles teria grande aceitação, como foi com o Tite. Ednaldo quer definir um nome em fevereiro, já que a data Fifa é no final de Março.

“Não esperamos ter treinador interino. Esperamos um definitivo. As datas-Fifa em março devem ser com treinador definido, mas vamos buscar a qualificação que colocamos como pré-requisito. O tempo é o necessário. Eu, sinceramente, penso que pode acontecer isso [técnico interino na data-Fifa]. Mas pretendo ter técnico definitivo em março, não um provisório para depois substituir. Acho que conseguiremos nesse período”, disse Ednaldo Rodrigues.

O pentacampeão mundial com o Brasil, Ronaldo Fenômeno se disponibilizou para ajudar a confederação em busca de um novo comandante. Já que o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro possui contato com os técnicos mais consagrados, o que é desejo de Ednaldo. No entanto, Ronaldo ainda não foi procurado.

A era Tite na seleção brasileira chegou ao fim. O treinador de 61 anos fez o que já era conhecido desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Croácia, nas quartas de final, em disputa de pênaltis e assinou a rescisão de contrato, após voltar das férias. As informações são do jornal O Globo.

