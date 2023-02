Seleção Seleção Brasileira de Futebol deve ter treinador interino

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20, pode comandar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ainda sem uma definição oficial sobre o substituto do técnico Tite no comando da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode fazer com que Ramon Menezes, técnico da Seleção Masculina sub-20 que atualmente disputa o Campeonato Sul-Americano da categoria, assuma o grupo principal de forma interina até que o nome mais adequado ao cargo seja escolhido pelas autoridades da entidade máxima do futebol nacional.

Caso a demora chegue até o fim da temporada europeia, marcado para o mês de junho deste ano, Ramon seria o nome escolhido para comandar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. O bom desempenho do técnico à frente do elenco de jovens o dá prestígio para ser o “tampão” para o cargo máximo do futebol brasileiro.

Carlo Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid, seria o nome preferido da CBF para o próximo ciclo mundial, mas o vínculo do treinador impede que ele chegue já no começo do ano ao Brasil. A má fase que o clube espanhol vive no campeonato nacional pode ser um facilitador para a chegada do treinador italiano à Canarino.

Outros nomes ventilados, caso a negociação com Ancelotti não dê certo, seriam os portugueses José Mourinho, vencedor da Liga dos Campeões da Europa por duas oportunidades, que está na Roma, da Itália, e Jorge Jesus, campeão da Copa Libertadores da América de 2019 com o Flamengo, que comanda o Fenerbahçe, da Turquia. Além da dupla lusitana, Luis Enrique, que treinou a Espanha na Copa do Mundo do Catar, também interessa à cúpula de dirigentes brasileiros. Ele é o único que não possui emprego no momento.

Ancelotti nega

No sábado (11), Carlo Ancelotti voltou a negar acerto com a Seleção Brasileira. Ao ser questionado se a CBF já teria ligado para o técnico, ele voltou a afirmar que só deixa o time espanhol caso seja demitido.

“Disso não tem nada, estou muito feliz aqui. Eu já disse muita vezes, até que me demitam eu ficarei aqui.”

A CBF, já chegou a negar por meio de nota oficial um acerto com Ancelotti. A entidade informou que o novo técnico da Seleção escolhido “será anunciado no momento oportuno”.

Em outro momento, o experiente técnico italiano já havia revelado que cumpriria seu contrato até 2024 e que só deixaria o Real Madrid em caso de demissão.

