Seleção Em primeiro amistoso do ano, Brasil vai encarar o Marrocos, quarto colocado na Copa, no dia 25 de março

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o treinador Ramon Menezes, que comandará a Seleção Brasileira na partida. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira Masculina de Futebol fará o seu primeiro amistoso do ano de 2023 no dia 25 de março contra o Marrocos. A partida será no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, cidade localizada ao norte do Marrocos, na África. Esta é a primeira vez que a Seleção joga em solo marroquino.

Inaugurado oficialmente em abril de 2011, o estádio, que tem capacidade para 65 mil pessoas, ficou conhecido pelos brasileiros após ser palco para os jogos do Mundial de Clubes, encerrado no último sábado, e que contou com a participação do Flamengo.

O adversário Marrocos foi semifinalista da Copa do Mundo do Catar, em 2022, e acabou como o quarto colocado.

O técnico Ramon Menezes, que comandou o time que conquistou, no último domingo (12), o Sul-Americano Sub-20, estará no comando da Amarelinha, interinamente. A campanha vitoriosa do treinador, que assumiu em março, garantiu o título de forma invicta.

Desde 2011 o Brasil não conquistava um título Sul-americano na Sub-20 e ficou fora dos dois últimos campeonatos mundiais.

O período das datas FIFA para amistosos será dividido entre a preparação dos atletas e o jogo contra o Marrocos. Por isso, a CBF optou pela realização de uma única partida, mas com elevado nível competitivo.

“Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Seleção Feminina

A Seleção Brasileira Feminina começou o Torneio She Believes com vitória. A Canarinho superou o Japão, por 1 a 0, com gol de Debinha. O confronto aconteceu no Estádio Exploria, em Orlando (Estados Unidos), nesta quinta-feira (16), e foi válido pela primeira rodada.

Agora as Guerreiras do Brasil se preparam para o próximo compromisso. O duelo será contra o Canadá, no domingo (19), às 20h30 (de Brasília), em partida que será disputada no estádio Geodis Park, em Nashville, nos Estados Unidos.

