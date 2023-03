Seleção Com técnico interino, Seleção Brasileira terá sua primeira convocação após a Copa do Catar nesta sexta

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Técnico Ramon Menezes e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira será convocada nessa sexta-feira (3) pela primeira vez desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Às 11h, o técnico interino Ramon Menezes anunciará a lista de jogadores que vestirão a amarelinha em amistoso contra o Marrocos.

O duelo acontecerá no dia 25 de março, na cidade de Tanger, no norte do país africano.

Como o auditório da sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) está passando por reforma, a convocação será realizada em um hotel no Rio de Janeiro.

A data Fifa de março vai do 20 ao 28, permitindo a realização de dois jogos. Porém, a CBF optou por disputar apenas um amistoso. Os atletas serão liberados logo após a realização do jogo.

Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino da Seleção enquanto a CBF busca um substituto para Tite. O nome predileto é o do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que tem contrato com o clube espanhol até o meio de 2024 e não deixará o cargo pelo menos até o fim da atual temporada europeia.

O ex-meia comandou a seleção sub-20 no título sul-americano, na Colômbia, no mês passado.

Na seleção principal, Ramon utilizará boa parte de sua comissão técnica na equipe de juniores.

A próxima data Fifa será em junho. Ainda resta confirmação da Fifa, mas a expectativa é que as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 comecem em setembro.

Após ser campeão do Sul-Americano Sub-20 de forma invicta, o treinador Ramon Menezes foi confirmado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como treinador interino da Seleção Brasileira Masculina na Data Fifa de março.

“Ele foi um atleta que passou pelos principais clubes do futebol brasileiro, passou pela Seleção Brasileira, foi campeão sul-americano como jogador e treinador, além de ser uma pessoa que, dentro daquilo que a CBF tem procurado, tem competência e a dignidade. Você pode buscar todo o passado dele como atleta e não encontrará nenhum tipo de conflito. Nem com colegas, nem com imprensa e nem com os clubes. Esse é um perfil que a gente têm procurado muito naqueles que vierem para compor a entidade”, disse Rodrigues.

Ramon Menezes aproveitou para agradecer ao presidente da entidade pela oportunidade de comandar a Seleção.

“É uma honra e um privilégio vestir a camisa da Seleção Brasileira. Um agradecimento especial ao Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, por essa grande oportunidade. Por ter me dado essa chance na Sub-20 e agora em um jogo contra o Marrocos”, disse o técnico. As informações são site GE e da CBF.

