Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Campeão sul-americano com a Seleção sub-20 no mês passado, Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino do Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF Campeão sul-americano com a Seleção sub-20 no mês passado, Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino do Brasil. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, anunciou na manhã dessa sexta-feira (3) os 23 convocados para o amistoso contra o Marrocos, no dia 25 de março. O duelo acontece no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte do país africano.

Foram convocados 11 atletas que estiveram na Copa do Catar e nove jogadores que nunca tinham sido chamados para a seleção principal: o goleiro Mycael, o zagueiro Robert Renan, o lateral Arthur, os meio-campistas André, Andrey Santos , João Gomes e Raphael Veiga , além dos atacantes Rony e Vitor Roque. Neymar ficou fora por estar se recuperando de uma lesão no tornozelo.

Este será o primeiro compromisso do Brasil depois da Copa do Mundo do Catar e da saída do técnico Tite, que dirigiu a Seleção nos últimos seis anos e meio.

O ex-jogador e ex-treinador Ricardo Gomes foi escolhido para ser o coordenador da Seleção nessa data Fifa.

A data Fifa de março vai do 20 ao 28, permitindo a realização de dois jogos. Porém, a CBF optou por disputar apenas um amistoso. Os atletas serão liberados logo após a realização do jogo contra Marrocos.

Interino

Campeão sul-americano com a Seleção sub-20 no mês passado, Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino do Brasil enquanto a CBF busca um substituto para Tite. O nome predileto é o do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que tem contrato com o clube espanhol até o meio de 2024 e não deixará o cargo pelo menos até o fim da atual temporada europeia.

A próxima data Fifa será em junho. Ainda resta confirmação da entidade, mas a expectativa é que as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 comecem em setembro.

Não convocados

Dos 15 jogadores da Copa ausentes na lista desta sexta-feira, alguns chamam a atenção por terem sido titulares na campanha encerrada nas quartas de final, na derrota nos pênaltis para a Croácia: o goleiro Alisson, do Liverpool; o lateral-direito Danilo, da Juventus; e o atacante Raphinha, do Barcelona. Neymar e Thiago Silva, outros titulares, estão machucados no momento.

O atacante Pedro (Flamengo), o volante Fred (Manchester United) e o lateral-esquerdo Alex Sandro (Juventus), que entraram durante o jogo contra a Croácia, também ficaram fora, assim como o zagueiro Bremer (Juventus), os volantes Fabinho (Liverpool) e Bruno Guimarães (Newcastle), o meia Everton Ribeiro (Flamengo) e o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal).

Outros dois ausentes não poderiam ser chamados neste momento. Gabriel Jesus, machucado, e o veterano Daniel Alves, de 39 anos, preso na Espanha, acusado de estupro.

Convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR)

