Dorival Júnior observa jogadores da seleção brasileira em treino. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Um time mais ofensivo e com três caras novas. É assim que Dorival Júnior começou a esboçar a Seleção Brasileira que encara o Peru, nesta terça-feira (15), em Brasília. Vanderson na vaga de Danilo, Bruno Guimarães na de André e Gerson no lugar do suspenso Paquetá foram as alternativas da comissão técnica.

O Brasil treinou nesse domingo (13) mais uma vez no Bezerrão, na Capital Federal, em atividade fechada para a imprensa em sua maioria do tempo. Dorival, por sua vez, conversou bastante com os jogadores que foram testados para explicar o motivo das alterações.

A expectativa é de que o Brasil encare a seleção peruana com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.

Além das mudanças de peças, a comissão técnico trabalhou também novos posicionamentos. Raphinha volta a jogar aberto pelo lado direito, enquanto Rodrygo atua mais centralizado e Savinho faz o papel pela esquerda.

A Seleção volta a treinar nesta segunda-feira (14), já no Mané Garrincha, na última atividade antes da partida de terça, às 21h45 (de Brasília), contra a seleção peruana pela décima rodada das Eliminatórias.

O Brasil ocupa a quarta colocação da competição com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina.

Martinelli vira dúvida

O atacante Gabriel Martinelli sofreu um pequeno edema muscular na panturrilha direita e virou dúvida para a partida entre Brasil e Peru. Martinelli se queixou de dores no treino desse domingo. Exame de ressonância magnética realizado à noite mostrou pequena área de edema muscular no local. Assim, o atacante fará fisioterapia para ter condições de jogo. O jogador do Arsenal treinou entre os reservas.

Risadas em coletiva

A coletiva da seleção brasileira, nesse domingo, rendeu gargalhadas de Luiz Henrique e Igor Jesus em um “momento 5ª série”. Uma pergunta sobre o Peru – adversário do Brasil de terça-feira – foi o gatilho para desencadear uma crise de risos nos atacantes.

“Como você vê o Peru, um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito?”, perguntou o repórter ao atacante Igor Jesus.

Igor Jesus e Luiz Henrique começaram a rir com o trocadilho e o jornalista Osires Nadal, autor do questionamento, frisou: “Eu falei Peru, o time, hein”. Igor demorou quase um minuto para se recompor das gargalhadas e quando começou a responder, caiu no riso novamente. Após algum tempo, ele conseguiu seguir a coletiva.

“Dentro do jogo tem o juiz, independente do adversário. Se são agressivos ou não, o juiz vai verificar, se tiver uma chegada mais forte. É um time que vem crescendo cada jogo, estamos nos preparando bem para que possamos fazer o resultado que é importante para nós”, disse o atacante da seleção brasileira.

Igor Jesus e Luiz Henrique foram os autores dos gols da vitória do Brasil sobre o Chile, por 2 a 1, na última quinta-feira. O centroavante iniciou entre os titulares e marcou de cabeça no final do primeiro tempo, enquanto o ponta entrou no segundo tempo e garantiu a virada brasileira aos 44 minutos, com um chute colocado.

