Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Árbitro distribuiu sete cartões amarelos para o Inter na partida contra o Cruzeiro. (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

A direção do Inter deve apresentar uma reclamação formal para a CBF pela escolha do árbitro Bruno Arleu de Araújo para o clássico do próximo sábado, às 16h, no Beira-Rio. O nome escalado para o clássico, embora respaldado pelo escudo Fifa, não agradou aos colorados.

Nesta temporada, o Inter já havia documentado os erros de Arleu, reclamando publicamente do árbitro depois do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro no Mineirão.

O pênalti marcado para a Raposa, com toque de Valencia, os cartões amarelos distribuídos ao time e a expulsão de Rogel são pontos reclamados pelo clube, entre outros lances. Na ocasião, o técnico Roger Machado deixou o campo bradando contra as decisões da arbitragem.

O Tricolor também tem reclamações contra Arleu neste ano. A expulsão de Kannemann contra o Cruzeiro, no primeiro turno do Brasileirão, foi citada por torcedores nas redes sociais, assim como a expulsão de Villasanti contra o Palmeiras no ano passado.

Treinos

O domingo foi de treino no CT Parque Gigante para o Grenal 443, que ocorre no próximo sábado (19), no Beira-Rio. Sob o comando do técnico Roger Machado, os jogadores realizaram exercícios técnicos e táticos no gramado, ajustando todos os detalhes para a próxima partida.

Três jogadores não participam do período de treinos com a equipe. Rochet e Enner Valencia estão com as suas seleções na disputada das Eliminatórias da Copa. Já Gustavo Prado realiza um período de trabalho com o time sub-20 do Brasil.

2024-10-13