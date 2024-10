Esporte Alívio para Renato: Kannemann não preocupa para o Grenal

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

O argentino relatou "perna pesada" após o duelo diante do Fortaleza, realizou exame e não teve lesão constatada. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

O Grêmio inicia nesta segunda-feira (13) sua preparação para o Grenal do próximo sábado (19), válido pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega embalado e com novidades importantes para enfrentar o Inter no Beira-Rio, em partida crucial para as ambições de ambos os clubes na competição. Mesmo sem contar com todos os atletas, o técnico Renato Portaluppi terá reforços relevantes em praticamente todos os setores da equipe.

No setor defensivo, Renato poderá contar com a volta de peças fundamentais. João Pedro e Fábio, que estavam suspensos na última rodada, retornam e reforçam as laterais. Além deles, o zagueiro Kannemann também está confirmado após ser poupado contra o Atlético-MG. O argentino relatou “perna pesada” após o duelo diante do Fortaleza, realizou exame e não teve lesão constatada.

No meio-campo e no ataque, o Tricolor ganha novas opções após o retorno de jogadores que estavam a serviço de suas seleções. Villasanti, que defendeu o Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, deve voltar ao time titular. Já o venezuelano Soteldo, embora também esteja à disposição, deve começar no banco. Nathan Fernandes, promessa da base gremista que vinha treinando com a seleção brasileira sub-20, surge como uma nova alternativa ofensiva.

Por outro lado, o Grêmio terá um desfalque importante: o lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá entrar em campo. Renato ainda estuda alternativas para suprir a ausência do jogador.

