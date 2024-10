Brasil Morre, aos 73 anos, o publicitário Washington Olivetto, criador do “garoto Bombril”

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Washington Olivetto, ícone da publicidade brasileira. (Foto: Divulgação)

Uma das mentes mais criativas do País, o publicitário e escritor paulista Washington Olivetto morreu nesse domingo (13), aos 73 anos. O publicitário estava há quase cinco meses internado no hospital Copa Star, do Rio de Janeiro, devido a complicações pulmonares.

“O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Washington Olivetto na tarde deste domingo (13) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, informou a unidade em nota.

Ícone da publicidade mundial, Olivetto criou uma série de propagandas emblemáticas, obras que o tornaram um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.

Campanhas que deram o que falar e marcaram o imaginário popular por décadas foram desenhadas por Olivetto, como os famosos comerciais da Bombril e as marcas da companhia, incluindo o amaciante Mon Bijou e o pinho Bril, estreladas pelo ator Carlos Moreno, o “Garoto Bombril”.

Ao todo, Olivetto conquistou mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, um dos prêmios mais importantes do marketing mundial, e está presente no Hall of Fame do The One Club de New York e também no Lifetime Achievement. No festival Profissionais do Ano, organizado pela Rede Globo, ele foi o criativo mais premiado dos últimos 30 anos.

História

Descendente de italianos, Olivetto nasceu em setembro de 1951 na capital paulista, onde foi criado pela mãe, uma dona de casa, e o pai, vendedor de tintas.

Aos 17 anos, entrou para o curso de publicidade da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). No ano seguinte, iniciou sua trajetória profissional como redator de uma agência publicitária.

Ainda em seu primeiro ano de atuação no mercado, conquistou um dos prêmios mais importantes para os profissionais da área, o Leão de Bronze do Festival de Publicidade de Cannes.

Durante a carreira de sucesso, recebeu diversas estatuetas e homenagens, que foram desde títulos em universidades a menções em músicas de Jorge Ben Jor — “Alô, Alô W/Brasil”, diz o trecho em referência à empresa de Olivetto.

Em sua trajetória, também se descobriu autor, escrevendo oito obras sobre a própria carreira e peças publicitárias que havia criado.

O Corinthians, time do coração e uma paixão herdada de seu tio Armando, mereceu também sua atenção editorial. Sobre o clube, do qual foi vice-presidente de marketing e um dos fundadores do movimento Democracia Corinthiana, nos anos 1980, escreveu “Corinthians x Outros” e “Corinthians – É Preto no Branco”, este com Nirlando Beirão. Em 2013, a escola de samba Gaviões da Fiel o homenageou em seu desfile de Carnaval, cujo tema foi a história da publicidade brasileira.

Em 2017, se mudou para Londres, no Reino Unido, mas vinha ao Brasil com certa frequência para participar de palestras.

2024-10-13