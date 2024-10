Polícia Polícia localiza laboratório para a produção de drogas e fábrica clandestina de placas de veículos em Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Três criminosos, entre eles mãe e filha, foram presos pela Polícia Civil Foto: Polícia Civil/Divulgação Três criminosos, entre eles mãe e filha, foram presos pela Polícia Civil. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu três criminosos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Porto Alegre e Sapucaia do Sul.

As ações foram realizadas na noite de sexta-feira (11). Na primeira, no bairro Humaitá, na Zona Norte da Capital, os policiais capturaram uma mulher de 50 anos que estava com 3,2 quilos de cocaína e dois quilos de crack.

Na segunda ação, os policiais localizaram, no bairro Ipiranga, em Sapucaia do Sul, um laboratório para a produção de drogas e uma fábrica clandestina de placas de veículos automotores. Uma mulher de 24 anos – filha da traficante presa na mesma noite no bairro Humaitá – e um homem de 25 anos foram presos.

Eles estavam com 1,2 quilo de cocaína, 119 gramas de crack, dois quilos de maconha, 6,5 quilos de insumos para a produção de drogas, uma prensa e objetos para a adulteração de sinais identificadores de veículos – moldes para a gravação dos caracteres de letras e números, película refletiva e placas ainda em branco.

