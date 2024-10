Esporte Atleta de jiu-jítsu Alanis Macedo se prepara para o torneio Sul-Americano em busca do tetracampeonato

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A atleta de Canoas se prepara para a competição, em novembro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atleta de jiu-jítsu desde os 9 anos e hoje com 17, Alanis Macedo participou de nove campeonatos e conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu, Brasileiro, Copa América e em competições estaduais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba e São Paulo.

A atleta de Canoas foi a terceira colocada no campeonato mundial e a primeira no ranking geral da categoria juvenil faixa azul peso pena.

Em novembro, Alanis estará disputando o torneio Sul-Americano em busca do tetracampeonato. Os treinos para o campeonato europeu iniciam em janeiro de 2025. No sábado (12), ela ganhou primeiro lugar no Campeonato Estadual de Curitiba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/atleta-de-jiu-jitsu-alanis-macedo-se-prepara-para-o-torneio-sul-americano-em-busca-do-tetra-campeonato/

Atleta de jiu-jítsu Alanis Macedo se prepara para o torneio Sul-Americano em busca do tetracampeonato

2024-10-14