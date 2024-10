Esporte Gabriel Martinelli pode desfalcar a Seleção Brasileira contra o Peru nesta terça-feira

14 de outubro de 2024

Com edema muscular na panturrilha direita, atacante vira dúvida para a partida contra o Peru Foto: Rafael Ribeiro/CBF Com edema muscular na panturrilha direita, atacante vira dúvida para partida contra o Peru. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O atacante Gabriel Martinelli, atualmente do Arsenal, sentiu dores na panturrilha direita e pode desfalcar a Seleção Brasileira em partida contra a Seleção Peruana, nesta terça-feira (15), às 21h45min, no Estádio Mané Garrincha.

O jogador, que já está em tratamento com o departamento médico do Brasil, passou por ressonância magnética que identificou um pequeno edema muscular no local. O jogador, que foi reserva na última partida da Seleção, contra o Chile, vira dúvida para próximo jogo.

A Seleção Brasileira vive fase conturbada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, onde se encontra apenas na quarta posição da tabela classificatória, com 13 pontos. A equipe tem a oportunidade de alcançar a vice-liderança do Campeonato caso vença o Peru, mas ainda dependerá de resultados de Colômbia e Uruguai.

