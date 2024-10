Esporte Brasileirão é a sexta liga mais forte do mundo, de acordo com estudo

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Estudo aponta o Brasileirão como a liga não europeia mais forte do mundo

A empresa Opta, especializada em estatísticas esportivas, divulgou uma lista com as 10 ligas mais fortes de futebol do mundo, após estudo baseado no desempenho dos clubes. O Campeonato Brasileiro ocupou o sexto lugar, sendo o primeiro não europeu a aparecer na lista, e ainda ficando a frente de Portugal e Holanda.

O Brasileirão terminou o ranking com 80,8 pontos. A liga que ocupa o primeiro lugar na tabela é a Premier League (Campeonato Inglês), que registou 87,9 pontos.

Confira a lista das ligas mais fortes do mundo

Premier League (Inglaterra) – 87,9 pontos; Serie A (Itália) – 86,2; Bundesliga (Alemanha) – 86,2 La Liga (Espanha) – 85,1; Ligue 1 (França) – 85,1; Série A (Brasil) – 80,1; Jupiler Pro League (Bélgica) – 79,2; Major League Soccer (Estados Unidos) – 78,2; Championship (Inglaterra) – 77,6; Liga Profesional (Argentina) – 77,5.

