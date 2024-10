Política Ministro das Relações Institucionais fala em regulamentar a reforma tributária em dezembro e quer tirar projetos anti-STF do caminho

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Ministro afirma ser essencial sustentar metidas que mantenham ciclo de crescimento econômico Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira (14), que a expectativa é aprovar a regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e no Senado em dezembro, o que cumpriria a vontade do governo de concluir o tema até o fim do ano.

Ele afirmou que o foco do Congresso devem ser as propostas relacionadas à economia, e não o pacote de retaliações ao Supremo Tribunal Federal que avançou na Câmara recentemente.

Padilha falou ao lado dos líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e na Câmara, José Guimarães, depois de reunião de coordenação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros integrantes do governo.

“Nós sempre defendemos, vocês sabem disso, que o Congresso Nacional esteja concentrado nas propostas legislativas que sustentam o atual ciclo de crescimento econômico do País”, declarou Padilha. “Para nós, essa é a prioridade absoluta”, disse ele.

“Achamos que qualquer outra proposta, qualquer outro tema, nesse momento, não deveria ser prioridade do Congresso Nacional. Inclusive, qualquer conjunto de medidas que na prática possam ser vistas como atitudes tomadas em uma espécie de retaliação à postura da Suprema Corte”, disse o ministro das Relações Institucionais.

Padilha afirmou que a regulamentação da tributária é importante para sustentar o atual ciclo de crescimento econômico do País. Ele afirmou que a reunião com Lula teve esse projeto como foco.

