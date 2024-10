Inter Inter pode terminar 2024 vencendo todos o Grenais que disputou, repetindo feito de 50 anos atrás

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

O Inter venceu o último Gre-Nal, no Couto Pereira, por 1 a 0 Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter venceu o último Gre-Nal, no Couto Pereira, por 1 a 0. (Foto: Ricardo Duarte) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebe o Grêmio para o clássico 443, no Beira Rio, em Porto Alegre, no próximo sábado (19), às 16h. Com a boa campanha e sequência invicta de Roger Machado, o Colorado tem a oportunidade de repetir o feito de 1998, onde terminou o ano com 100% de aproveitamento nos grenais disputados. Na ocasião, apenas um clássico foi feito.

Em 1974, o Inter enfrentou o Grêmio três vezes, vencendo todas. Foi uma disputa no Campeonato Brasileiro e duas no Campeonato Gaúcho, que garantiu a taça do Gauchão daquele ano.

Já em 2024, o Colorado venceu o Tricolor ainda na primeira fase do Campeonato Gaúcho, por 3 a 2, no Beira Rio. Em junho, clássico disputado em Curitiba, no estádio Couto Pereira, o time de, na época, Eduardo Coudet, bateu o rival por 1 a 0, com um gol contra o zagueiro Gustavo Martins.

Será a primeira vez que Roger Machado disputará um clássico Gre-Nal estando do lado do Colorado e terá a semana cheia de treinos em preparação para a partida.

