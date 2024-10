Seleção Brasil goleia o Peru por 4 a 0 e alivia tensão nas Eliminatórias da Copa

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Vitória mantém o Brasil no 4ª lugar na tabela das Eliminatórias, agora com 16 pontos. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na noite dessa terça-feira (15), o Brasil goleou o Peru por 4 a 0 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em sua segunda vitória seguida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Raphinha (com dois de pênalti), Andreas Pereira, de voleio, e Luiz Henrique fizeram os gols da partida. Com o resultado, a Seleção chegou a 16 pontos, mantendo-se no quarto lugar na tabela de classificação.

Agora a Canarinho voltará a campo em novembro, quando enfrentará a Venezuela fora de casa no dia 14, uma quinta-feira, às 18h, e o Uruguai no dia 19, uma terça, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Mas mais do que só uma partida com boas atuações individuais, a Seleção Brasileira fez um jogo forte coletivamente. Com um meio-campo participativo com Bruno Guimarães, Gerson e o próprio Raphinha, o Brasil conseguiu criar boas jogadas e levar perigo ao gol peruano.

No primeiro tempo, a equipe comandada por Dorival Júnior teve maior domínio, mas não conseguia atacar com tanta contundência o gol defendido por Gallese. Aos 11 minutos, Edison Flores balançou as redes para o time peruano, mas o bandeira e o VAR flagraram a posição irregular da jogada.

Com 37 minutos de jogo, depois de assistência do árbitro de vídeo, foi identificado um toque de mão de Zambrano e o pênalti assinalado. Raphinha foi para a cobrança e converteu para abrir o placar.

O segundo tempo foi uma grande festa para o time brasileiro. Aos 8 minutos, Savinho foi derrubado na área e o árbitro apontou a penalidade máxima. Raphinha foi novamente para a batida e não perdoou, ampliando o placar.

O grande gol do jogo foi marcado por Andreas Pereira aos 25 minutos do segundo tempo. Luiz Henrique fez grande jogada pela direita, alçou a bola na área e o meio-campista emendou um lindo voleio para anotar o terceiro da partida.

Pouco depois, aos 28’, para sacramentar a goleada, Luiz Henrique partiu em bela jogada individual pelo meio, arriscou de fora da área e acertou o cantinho do goleiro para fechar o placar.

“Fruto do trabalho da equipe. Dois jogos, dois gols, uma assistência, sabemos que o jogo de hoje seria muito difícil, mas a torcida deu show, ajudou muito a gente. Agora é continuar. (O Brasil) Precisava (dessa vitória) por causa do nosso trabalho, todo mundo dedicado, então conseguimos essa vitória e agora é seguir”, disse Luiz Henrique ao final da partida.

Andreas Pereira também falou com a imprensa à beira do campo. “Momento muito especial, mas mais importante foi a vitória. Eu sabia que o Luiz ia pegar na bola e ele vai para cima, o professor falou para a gente partir para cima, eu vi a bola vindo na minha direção, só ajeitei o corpo e fui feliz.”

Ficha técnica

— Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno Guimarães (André), Gerson, Raphinha (Endrick), Savinho (Luiz Henrique), Igor Jesus (Matheus Pereira), Rodrygo (Andreas Pereira). Técnico: Dorival Júnior.

— Peru: Gallese, Miguel Araujo, Zambrano, Callens, Advíncula (Andy Polo), Jesús Castillo (Sonne), Cartagena, Sergio Peña (Murrugarra), Marcos López, Edison Flores (Grimaldo), Bryan Reyna (Luis Ramos). Técnico: Jorge Fossati.

— Arbitragem: Esteban Ostojich (Uruguai), auxiliado por Carlos Barreiro e Andres Nevas (ambos uruguaios). VAR: Leodan Gonzales (Uruguai).

