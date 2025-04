Seleção Em jogo amistoso, Seleção Brasileira Feminina perde para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

O jogo marcou o reencontro das seleções após a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na estreia da temporada, a Seleção Brasileira feminina foi superada por 2 a 0 pelos Estados Unidos, em amistoso realizado neste sábado (5), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Os gols da partida foram marcados por Trinity Rodman, aos 5 minutos do primeiro tempo, e Lindsey Heps, de pênalti, na segunda etapa.

O jogo marcou o reencontro das seleções após a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, o Brasil sofreu revés pelo placar mínimo e ficou com a medalha de prata. Ainda nesta Data Fifa, Brasil e Estados Unidos disputam mais um amistoso nesta terça-feira (8), às 23h30 (de Brasília), no PayPal Park, em San José.

Jogo

O Brasil começou a partida no ataque, levando perigo à goleira Tullis-Joyce, mas quem abriu o placar foram as americanas. Com apenas 5 minutos de bola rolando, Trinity Rodman recebeu na área e finalizou no canto, sem defesa de Lorena.

A Seleção tentou passar pela defesa adversária em jogadas aéreas, com Ludmila e Tarciane na área, mas a primeira boa chance brasileira veio aos 12 minutos, em finalização de Angelina, que passou rente à trave. A goleira Lorena foi acionada aos 16, 17 e 20 minutos, com defesas importantes, e o Brasil deu o troco com Gabi Portilho, aos 24, com defesa de Tullis-Joyce. Angelina arriscou mais um arremate de fora da área, que passou perto do gol.

No segundo tempo, a história se repetiu. O Brasil levou perigo logo no início com Ludmila, que finalizou no travessão, e com Gio Queiroz, aos 5 minutos, que bateu cruzado para defesa de Tullis-Joyce. Aos 18 minutos, Lily Yohannes sofreu pênalti, convertido por Lindsey Heaps.

Arthur Elias trocou algumas peças na segunda etapa, substituindo Tarciane por Fê Palermo, Yasmim por Antônia, Angelina por Duda Sampaio, Gio Queiroz por Jhennifer, Ludmila por Bruninha e Amanda Gutierres por Kerolin, mas o Brasil ainda não era eficiente no ataque. Lorena ainda fez boas defesas no final da partida para manter o placar em 2 a 0. Ficha técnica — Estados Unidos: Tullis-Joyce, Fox (Patterson), Sonnett, McKeown, Dunn, Coffey, Rodman (Cooper), Heaps (Shaw), Macário (Ashley Hatch), Sentnor (Yohannes) e Aly Thompson (Ryan). Técnica: Emma Hayes. — Brasil: Lorena, Mariza, Isa Haas, Tarciane (Fê Palermo), Yasmim (Antônia), Angelina (Duda Sampaio), Adriana, Giovana Queiroz (Jheniffer), Ludmila (Bruninha), Gabi Portilho e Amanda Gutierres (Kerolin). Técnico: Arthur Elias.

