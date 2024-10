Porto Alegre Reabertura da pista do Aeroporto Salgado Filho é confirmada para segunda-feira. Até dezembro, pousos e decolagens serão restritos a voos nacionais

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Terminal de Porto Alegre está paralisado desde maio devido a estragos das enchentes. (Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom-RS)

Já prevista no cronograma de retomada de operações do Aeroporto Salgado Filho, a reabertura do terminal de Porto Alegre para pousos e decolagens foi confirmada para a próxima segunda-feira (21) pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. As operações – paralisadas desde maio por causa das enchentes – serão restritas a voos nacionais. Já os internacionais devem ser retomados em dezembro.

A manutenção da data foi garantida pelo término da primeira fase dos trabalhos de recuperação asfáltica na pista, nesta semana. Faltam alguns ajustes em itens como sinalização, executada por empresa terceirizada pela concessionária Fraport Brasil, que administra o terminal desde 2017.

Conforme o titular da pasta, nesta sexta (18) será realizada uma cerimônia alusiva ao retorno das chegadas e partidas na infraestrutura da Zona Norte da capital gaúcha. A unidade administrada era uma das mais movimentados do País até a sua pista e demais instalações serem severamente comprometida pelas inundações.

As operações serão realizadas inicialmente em pista reduzida e com restrição para rotas envolvendo Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). Por meios de seus respectivos sites, as empresas aéreas Azul, Gol e Latam já estão vendendo as passagens.

“A reabertura do terminal de Porto Alegre é de suma importância para acelerar a retomada econômica do Estado”, ressaltou diretor de infraestrutura e manutenção da subsidiária da empresa de origem alemã, Cassio Gonçalves, em recente declaração no site portoalegre-airport.com.br.

Transição

Ao longo desses quase seis meses de paralisação, parte do fluxo aéreo com origem ou destino a Porto Alegre foram absorvidos pela Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana). O Salgado Filho tem servido atualmente apenas como local para check-in ou check-out de passageiros, que são transportados por via terrestre até o terminal militar na cidade vizinha, que manterá esse papel complementar de forma gradual, reduzindo o ritmo, até que isso não seja mais necessário:

“Na medida em que houver demanda de Canoas, a gente mantém”, frisou Silvio Costa Filho. “Depois será feito um processo de redução dos voos na Base Aérea. Vamos esperar esses próximos três meses até dezembro para então fazer a transição no Rio Grande do Sul.”

Ainda conforme o ministro, a retomada parcial deve totalizar aproximadamente 70% das operações no Salgado Filho, já que os embarques e desembarques aéreos entre o Brasil e outros países representam a parcela restante.

(Marcello Campos)

