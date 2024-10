Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre contrata empresa para estudo sobre proteção contra enchentes na Zona Sul

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Área teve trechos severamente atingido pelas enchentes de maio, como a orla de Ipanema. (Foto: Sergio Louruz/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre oficializou nessa terça-feira (15) a contratação de estudo para melhoria do sistema de proteção contra enchentes na Zona Sul da cidade, desde a avenida Diário de Notícias até o limite com o município de Viamão. O serviço será realizado pela empresa Rhama Analysis, a um custo de R$ 5,81 milhões para o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).

Viabilizada pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, a medida tem como foco a busca da melhor solução para dar continuidade ao atual sistema de proteção por mais 50 quilômetros ao longo da orla do Guaíba, que teve trechos severamente afetados pelo transbordo, a exemplo da orla do bairro Ipanema.

O contrato prevê a elaboração de pesquisa hidrológica sobre informações históricas de estatísticas relativas às cheias na capital gaúcha. Prevê, ainda, a definição de uma nova cota de inundação para que seja definida a altura ideal de um possível dique.

Com base nesses estudos, a empresa deverá conceber um projeto para o sistema de contenção, incluindo duas propostas de cenário no âmbito da nova cota de segurança. A prefeitura acrescenta que as projeções serão discutidas com a população.

Além disso, o documento resultante deve prever áreas de amortecimento, bem como a localização de novas Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebaps). O objetivo, nesse caso, é apontar alterações urbanísticas necessárias ao longo do dique e suas respectivas estimativas de custo.

Outra incumbência da empresa é apresentar propostas destinadas a qualificar o sistema já existente (e que totaliza 68 quilômetros). Deverão ser levados em conta aspectos como tendências de modificação da precipitação devido às mudanças climáticas, considerando-se os cenários do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), compatibilização com os projetos de urbanização previstos para o Cais Mauá (Centro Histórico) e em seu entorno, bem como avaliação da necessidade de elevação da altura do dique.

Orla do bairro Ipanema

No dia 10 de outubro, a prefeitura deu ordem de início para a recuperação da infraestrutura da orla do bairro Ipanema, também na Zona Sul. A área – localizada junto à avenida Guaíba e tradicionalmente com grande fluxo de pedestres e veículos – foi severamente atingida pelas enchentes de maio.

Dentre os serviços previstos está a reforma do calçadão e dos equipamentos, além de melhorias referentes à acessibilidade e outros aspectos. O objetivo é tornar o local mais resistente a futuras cheias do Guaíba.

As intervenções estão orçadas em R$ 10 milhões, com recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP), firmado com a empresa Multiplan pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias. As obras serão fiscalizadas por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smamus).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-contrata-empresa-para-estudo-sobe-protecao-contra-enchentes-na-zona-sul/

Prefeitura de Porto Alegre contrata empresa para estudo sobre proteção contra enchentes na Zona Sul

2024-10-15