Seleção Veja a provável escalação do Brasil contra o Peru, nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

O técnico Dorival Júnior avalia montar uma equipe mais ofensiva em relação àquela que iniciou a partida com o Chile. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Dorival Júnior avalia montar uma equipe mais ofensiva em relação àquela que iniciou a partida com o Chile. Em preparação para o confronto com o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45min, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico testou três mudanças na Seleção Brasileira no treino fechado de domingo (13), no estádio Bezerrão, no Gama (DF).

Uma das novidades da lista de convocados, Vanderson, do Monaco, deverá ocupar a vaga do capitão Danilo na lateral direita. No meio-campo, Bruno Guimarães substitui André, enquanto Gerson herda o espaço deixado pelo suspenso Lucas Paquetá, de acordo com o site GE. As duas últimas mudanças já tinham sido feitas durante a vitória brasileira em Santiago.

Dorival também mudou o posicionamento dos homens de frente. Rodrygo participou da atividade mais centralizado, com Raphinha e Savinho abertos pela direita e pela esquerda, respectivamente. Igor Jesus foi mantido como centroavante.

A provável escalação brasileira para o confronto fica: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Rodrygo e Savinho; Igor Jesus.

Assim como havia acontecido no sábado, o treinamento foi cercado por um clima familiar, já que uma multidão, formada principalmente por crianças, aguardou os jogadores na saída do estádio e pôde tirar fotos com nomes como Endrick e Raphinha.

Para a partida dessa terça-feira, no estádio Mané Garrincha, a CBF pretende arrecadar 24 mil quilos de alimentos, em ação solidária, que serão distribuídos a instituições de caridade pelos governos federal e do Distrito Federal. Cerca de 12 mil ingressos foram separados para a iniciativa.

O Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 13 pontos, e a comissão técnica verde e amarela vê a vitória sobre o Peru essencial para reduzir a pressão sobre a equipe.

Apesar do recente triunfo sobre o Uruguai por 1 a 0, o adversário ocupa a penúltima posição na tabela, com seis pontos, e conta com o segundo pior ataque (três gols marcados) e a terceira defesa mais vazada (dez gols sofridos) da competição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

