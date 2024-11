Futebol CBF tenta trazer Guardiola para Seleção Brasileira, diz site

O treinador tem interesse em comandar uma Seleção visando a Copa do Mundo de 2030 Foto: Divulgação/Manchester City

Segundo o site The Athletic, a CBF está estudando a possibilidade de trazer Pep Guardiola, técnico do Manchester City, para comandar da Seleção Brasileira. Ainda de acordo com a informação, a entidade está se esforçando para convencer o treinador, que já declarou ser fã do Brasil e que vive impasse sobre renovação com o clube inglês.

A notícia diz que o espanhol já falou sobre seu desejo de comandar uma seleção e gostaria de assumir um trabalho pensando a Copa do Mundo de 2030. O ex-jogador já foi sondado pela equipe da Inglaterra mas não demonstrou interesse.

O The Athletic afirma que a Confederação Brasileira de Futebol faz “grande jogada” para trazer o treinador, ligando para ele diversas vezes ao longo do ano.

Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2025 e passa por má fase no clube, que vem de três derrotas seguidas, incluindo uma derrota por 4 a 1 para o Sporting, na Champions League.

O atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, foi contratado para o cargo em janeiro de 2024, o que encerrou o sonho da CBF de fechar com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. Ancelotti diz não ter se arrependido de sua escolha em recusar a oferta do Brasil.

