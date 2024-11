Inter Inter recebe o Fluminense nesta sexta-feira no Beira-Rio; acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No primeiro turno, a partida entre os clubes terminou empatada por 1 a 1 Foto: Ricardo Duarte/Inter No primeiro turno, a partida entre os clubes terminou empatada por 1 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (8), às 19h, o Inter recebe o Fluminense, no Beira-Rio, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado, que ocupa a quinta posição da tabela, com 56 pontos, tem a possibilidade de entrar no G4, pelo menos provisoriamente. O Tricolor Carioca, está na 14 colocação, com 37 pontos, e busca uma vitória para permanecer fora da zona de rebaixamento.

Acompanhe na Rádio Grenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-recebe-o-fluminense-nesta-sexta-feira-no-beira-rio-veja-detalhes-da-partida/

Inter recebe o Fluminense nesta sexta-feira no Beira-Rio; acompanhe

2024-11-08