Acontece CCG Saúde inaugura Clínica Wallig

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto do projeto da Clínica Wallig. (Foto: Divulgação)

O CCG Saúde vai ampliar a sua estrutura de atendimento. No dia 23 de novembro, a unidade de saúde vai inaugurar a Clínica Wallig. O novo espaço ficará no Shopping Bourbon Wallig, situado na zona norte de Porto Alegre, e contará com serviços e atendimentos clínico e infantil, de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h.

Com um investimento de R$ 1,7 milhão, a clínica terá 500m², distribuídos em dois andares, com capacidade de atendimento de seis mil consultas por mês e 20 mil exames laboratoriais.

A nova unidade terá como foco as especialidades de cardiologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatra e psicologia, consultas com clínico e pediatra por livre demanda – sem necessidade de agendamento (por ordem de chegada) e procedimentos de baixa complexidade e terapêuticos.

Além disso, o local contará com os serviços de exames clínicos do Laboratório Marques D’Almeida e também de médico do trabalho. Os atendimentos são específicos para beneficiários do CCG ou particulares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece