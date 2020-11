Acontece Sebastião Melo diz que vai reabrir todas as atividades econômica, caso seja eleito prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

O advogado e deputado estadual Sebastião Melo, da coligação do Estamos Juntos Porto Alegre, encerrou a séria de entrevistas da manhã na Rádio Pampa, com candidatos que buscam ocupar o cargo da prefeitura da capital gaúcha.

Diferencial

“O Melo vem da iniciativa privada. A vida pública para mim foi o que o público me delegou como vereador, vice-prefeito e deputado. Sou um homem de diálogo, tenho uma capacidade enorme de ouvir. Eu tenho experiência, a final de contas, presidi a câmara duas vezes, fui o vice-prefeito que ajudou na gestão do Fortunati”.

Prioridade

“Se ganharmos a eleição fazer uma transição tranquila porque é assim que se espera na democracia. Se for eleito, talvez o meu primeiro ato seja reabrir todas as atividades econômicas que ainda possam não estar funcionando. O segundo ato, eu vou mandar para a Câmara de Vereadores, provavelmente, uma reforma administrativa que tenha como foco a eficiência do serviço na cidade”.

Formado em Direito pela Unisinos, Sebastião Melo vinha de três mandatos como vereador quando foi eleito vice-prefeito na chapa de José Fortunati em 2012. Tentou sucedê-lo em 2016, mas ficou em segundo lugar, superado por Marchezan. Em 2018, foi eleito deputado estadual.

