Rio Grande do Sul CCR ViaSul entra na reta final da implantação das primeiras passarelas na BR-101

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, a concessionária irá construir 32 novas passarelas durante a concessão. Foto: Divulgação/CCR ViaSul Ao todo, a concessionária irá construir 32 novas passarelas durante a concessão. (Foto: Divulgação/CCR ViaSul) Foto: Divulgação/CCR ViaSul

A CCR ViaSul está na reta final da implantação da primeira passarela, localizada no km 6, em Torres, que tem previsão de conclusão para fevereiro de 2021. Outras duas estruturas, uma no km 4 também em Torres e outra no km 44,5, em Terra de Areia ainda serão entregues até fevereiro de 2021, num investimento de cerca de R$ 6 milhões.

Ao todo, a concessionária irá construir 32 novas passarelas durante a concessão. Dessas, 10 estão localizadas na BR-101, cujas obras já acontecem; 18 na BR-386, com as obras iniciando em 2021 e quatro na BR-290 (Freeway), com previsão de início para 2022.

Segundo a concessionária, mais do que cumprir exigências contratuais, a implantação dessas passarelas visa garantir a preservação da vida dos vários pedestres que moram e trabalham nas cidades lindeiras às rodovias sob concessão da CCR ViaSul, que se arriscam diariamente na travessia desses locais. Ao utilizarem a passarela, esse risco é reduzido à praticamente zero, proporcionando mais segurança e tranquilidade em seu trajeto para o trabalho ou residência.

“Já presenciei muitos acidentes aqui nessa rodovia, principalmente atropelamentos. Essa passarela era um desejo antigo da população que agora foi concretizado, nos proporcionando muito mais tranquilidade e segurança”, celebra o empresário João Batista, que tem uma padaria em frente ao local da nova estrutura.

Todas essas novas estruturas contarão com tela de proteção no trecho de travessia sobre a pista para evitar que quaisquer resíduos sejam atirados na pista. As calçadas e passeios que dão acesso à rampa seguirão todas as exigências que garantem acessibilidade às pessoas com deficiência. Sistemas de drenagem também serão instalados em todas as entradas e saídas das rampas.

Da mesma forma, serão implantados pontos de parada de ônibus em todas as passarelas, desde que respeitem uma distância mínima de 3,5 quilômetros entre eles.

A CCR ViaSul também é responsável pela instalação e manutenção de toda iluminação dessas estruturas, bem como das câmeras que irão monitorar integralmente os locais por meio do CCO (Centro de Controle Operacional) garantindo ainda mais segurança à população.

Outras passarelas

Até o 3º ano da Concessão, a CCR ViaSul deverá finalizar ainda outras três passarelas, todas na BR-101: uma em Torres (km 9,2), uma em Maquiné (km 62,1) e oura em Osório (km 77,7). Até o 5º ano, 28 passarelas serão entregues, garantindo maior segurança e conforto aos usuários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul