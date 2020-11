Rio Grande do Sul Rede estadual de ensino começa a receber 50 mil Chromebooks

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

O Chromebook, que conta com o sistema operacional Chrome OS, é rápido e tem recursos simplificados para acessar a internet. Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini O Chromebook, que conta com o sistema operacional Chrome OS, é rápido e tem recursos simplificados para acessar a internet. (Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini

Nesta sexta-feira (27) foi iniciada a entrega de 50 mil Chromebooks para professores regentes de classe e coordenadores pedagógicos das 2,4 mil escolas da rede estadual. O investimento inicial é de R$ 83,6 milhões. Os primeiros 32 equipamentos foram entregues na Escola Estadual Gomes Carneiro, na Capital, pelo governador Eduardo Leite.

“Temos convicção de que esses Chromebooks vão ajudar professores no cumprimento da sua missão de educar, vão melhorar o acesso ao ambiente digital dos alunos e, com isso, ajudar na execução do modelo híbrido de ensino, com parte do ensino de forma remota, durante esses meses que ainda teremos de conviver com a pandemia. Além disso, essa digitalização e inserção da tecnologia nas escolas é um caminho sem volta. Com certeza, é um legado que estamos deixando para a formação das futuras gerações”, complementou o governador.

Adquiridos com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), serão entregues 20 mil no mês de novembro e 30 mil até o fim de dezembro. Com essa remessa, serão atendidos todos os docentes que atuam em sala de aula.

De acordo com o secretário da Educação, Faisal Karam, para 2021, está prevista a compra de mais 70 mil Chromebooks, que serão para uso compartilhado dos alunos para acesso às aulas remotas.

“Este é um momento importante que coroa todo nosso esforço que viemos empenhando desde o começo da nossa gestão e que foi reforçado em março, com a pandemia, para ofertar aulas remotas, novas ferramentas digitais, um acervo literário totalmente digital, ampliação da capacidade da telefonia móvel, entre outras ações. Além disso, para 2021, a iniciativa prioriza o atendimento para aqueles estudantes que não têm dispositivo próprio. Nosso objetivo é e seguirá sendo qualificar o acesso e garantir o aprendizado”, destacou Faisal.

Detalhes dos equipamentos

O Chromebook é um notebook concebido pela empresa Google e conta com o sistema operacional Chrome OS. Mais leve, rápido e com recursos simplificados para acessar a internet, o computador conta com um sistema de login integrado com as contas educacionais de professores e alunos e são para uso específico para as aulas remotas na Rede Estadual de Ensino.

Depois de fazer o login, é possível acessar os serviços on-line de todas as ferramentas da plataforma Google Sala de Aula e das ferramentas do Google for Education

Os Chromebooks vêm equipados com entrada USB e drive óptico, assim, é possível utilizar dispositivos de armazenamento como pendrives e HDs externos, bem como reproduzir CDs e DVDs. Os aparelhos apresentam tamanhos diferentes, com a tela variando entre 11 e 15 polegadas.

