7 de abril de 2020

Iniciativas da concessionária beneficiam centenas de caminhoneiros

Com quatro pontos de distribuição nas BRs 101, 386 e na Freeway, desde que iniciou a ação, há uma semana, a CCR ViaSul já entregou 1.560 kits alimentação e higiene aos caminhoneiros, contribuindo para que os profissionais sigam desenvolvendo essa atividade tão essencial, principalmente durante a pandemia do Covid-19.

Os kits contam com garrafas d’água e sucos, barras de cereal, leite em pó, biscoitos, torradas, paçocas, doce de banana e amendoim, além de produtos de higiene pessoal com escova e pasta de dente, papel higiênico, sabonete, shampoo e álcool gel.

A distribuição acontece na BR 101 – km 15, Dom Pedro de Alcântara, sentido Porto Alegre; BR 290 (Freeway) – km 77, Gravataí, sentido Porto Alegre e na BR 386 – km 347, Estrela, sentido interior e km 432, Nova Santa Rita, sentido Porto Alegre.

Refeição é entregue na Freeway

Dando continuidade à rede de apoio, nessa segunda-feira a CCR ViaSul colocou em prática mais uma ação com distribuição de refeições gratuitas na Freeway. Diariamente, serão 100 vales entregues no km 80 da rodovia, sentido litoral, em parceria com o Posto Graal Rota 80. Os profissionais podem retirar os vales e as marmitas entre 11h e 13h30. A ação acontecerá pelos próximos 30 dias, com possibilidade de prorrogação.

Cuidados com a saúde

Dentro do conjunto de serviços que ampliam o atendimento aos caminhoneiros que circulam nos trechos administrados pela concessionária estão, ainda, as avaliações de saúde e a desinfecção das cabines.

Quase 100 profissionais já passaram pelos cuidados do Estrada para a Saúde, programa criado para acompanhamento gratuito das condições de saúde dos caminhoneiros, onde recebem atendimento e orientação para contenção do coronavírus.

Nesse sentido, a concessionária também promove a desinfecção das cabines dos caminhões e a checagem das condições de funcionamento das luzes de sinalização dos veículos, com a substituição das mesmas, quando necessário.

Parcerias ampliam os esforços

Até a próxima quinta-feira (09), o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte segue com a distribuição de kits de alimentação e de higiene para os profissionais do volante. Em parceria com a instituição, a CCR ViaSul disponibilizou a base operacional no km 77 da Freeway para a realização das ações.

Além disso, como parte das iniciativas de prevenção e contenção ao Covid-19, a concessionária está distribuindo tags de passagem nas pistas automáticas sem custo de adesão ou exigência de fidelização por pelo menos três meses, em parceria com as empresas SemParar e Veloe, operadoras de sistemas automáticos de cobrança. Aproximadamente 600 dispositivos já foram distribuídos.

A CCR ViaSul destaca, ainda, que mantém seus colaboradores permanentemente orientados e informados quanto aos cuidados e prevenção do coronavírus, além de adotar uma série de medidas propostas pelo Comitê de Gestão Interno, coordenado por profissionais da saúde, para reduzir a disseminação da doença. Essas ações preventivas integram os protocolos e orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de Saúde.

