Rio Grande do Sul CCR ViaSul estenderá auxílio aos caminhoneiros para junho

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Quem trafega pelas estradas do Rio Grande do Sul para abastecer o nosso estado seguirá bem assistido. Em iniciativa conjunta com empresas parceiras, a CCR ViaSul continuará o Plano de Apoio ao Caminhoneiro, movimento global do Grupo CCR, durante todo o próximo mês. Por meio da iniciativa já foram feitos 15,3 mil atendimentos nas rodovias sob gestão da concessionária.

Esses procedimentos incluem a oferta diária de vales-refeições com almoço e jantar na Freeway, kits de alimentação e higiene, avaliação médica, desinfecção de cabines e verificação de lâmpadas de caminhões. Já foram distribuídos mais de 9 mil kits e 4 mil refeições no total. Além disso, a Cia da Consulta também disponibiliza 50 mil teleconsultas, via chamada de vídeo ou telefônica, de forma gratuita aos caminhoneiros de todo o País, dos quais os profissionais que trafegam nos trechos concessionados pela ViaSul também podem se beneficiar, por meio do telefone 4000-1001 ou pelo endereço www.ciadaconsulta.com.br/ccr.

Todos estes serviços serão mantidos durante junho, e podem ser conferidos em mais detalhes na nossa página de Serviços ao Caminhoneiro, disponível em http://www.ccrviasul.com.br/servicos-ao-caminhoneiro.

