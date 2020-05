Porto Alegre Ampliação da testagem para a Covid-19 se reflete nos dados de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Testes rápidos são importantes para auxiliar poder público na tomada de decisão durante pandemia

A ampliação das testagens para o novo coronavírus feita pela Prefeitura de Porto Alegre se refletiu nos números do boletim informativo divulgado diariamente. Ao longo da última semana, os casos analisados passaram de 652 para 1.354 na quinta-feira (14).

Desde 6 de maio, o Executivo passou a oferecer análise dos sintomas de Covid-19 a todos os porto-alegrenses, o que foi possível graças à aquisição de 31 mil exames de PCR e 15 mil testes rápidos (10 mil comprados e 5 mil do Ministério da Saúde ou doações de empresas).

“Estamos fazendo um volume de testes acima da média brasileira. Todos os cidadãos com sintomas serão encaminhados ao exame, por isso, Porto Alegre vai ter um número de casos muito maior a partir desta semana pela sua capacidade e sua competência. Isso não vai significar que a situação está se agravando na cidade”, enfatiza o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

“São informações que determinam a tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia e controle da rede de saúde da Capital”, acrescentou o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer.

No início da pandemia, os testes estavam reservados somente a pessoas hospitalizadas e profissionais de saúde. Depois, passaram a ser aplicados em grupos acima de 60 anos e profissionais das forças de segurança. A prefeitura trabalha com capacidade técnica de analisar até 580 testes por dia, número que se espelha no padrão de testagem da Coréia do Sul, referência mundial contra o coronavírus.

Para ter acesso aos testes, a população deve procurar os postos de saúde ou as seis tendas de atendimento a casos suspeitos da Covid-19. Pacientes com até sete dias do início dos sintomas serão encaminhados à pesquisa da presença do vírus pelo teste PCR. Já para pacientes com oito dias do início dos sintomas, será feito o teste rápido que verifica a presença de anticorpos.

